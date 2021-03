Nyolc slágergyanús szerzemény A Dal 2021 szombati döntőjében

Megosztás Tweet



Nyolc slágergyanús szerzemény került be A Dal szombati döntőjébe. A műsorban kiderül melyik lesz az év magyar slágere és melyik áthangszerelt alkotás nyeri az online Akusztik Dalverseny fődíját.

Véget értek az elődöntők, így szombaton már A Dal 2021 döntőjében lehet izgulni a nyolc versenyzőért. Kiderül melyik lesz az év magyar slágere és melyik áthangszerelt alkotás nyeri az online Akusztik Dalverseny fődíját. A második elődöntőben kialakult a finalista mezőny, valamint gazdára talált A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója elismerés is. A Dal 10. évadának döntőjében a nyolc finalista közül egy nyerheti el a Petőfi Zenei Díj „Év Dala” elismerést.

A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója, egyben a Petőfi Zenei Díj „Az Év Szövegírója” címek büszke tulajdonosa Kardos-Horváth János, a Kaukázus frontembere lett. A zsűri a díjat az Egyetlen szó című szerzeményért ítélte oda, amelyet Mező Misi, a dalverseny egyik zsűritagja adott át ünnepélyes keretek között. A Kaukázus dala mellett versenyben van BariLaci – Féltelek, Katona Petra (Az Év Felfedezettje) – Viszlát múlt és a Mudfield – Nincsen szerencsém. A második elődöntőben az ítészek értékelése alapján csatlakozott a mezőnyhöz: Radics Gigi – Egy vagy velem, Süle Zsolt – Befúj, valamint a Swing á la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos – Maradok. A közönség ismét Andelic Jonathan – Áldom című dalát juttatta tovább.

A fellépőknek a döntőben is három perc áll rendelkezésükre, hogy bizonyítsanak és kivívják a zsűri elismerését, amellyel a legjobb négy közé juthatnak. A végső döntés az ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség kezében lesz. A szakmai zsűritől legmagasabb pontszámot kapó négy produkcióra szavazhatnak a nézők, amelyikre a legtöbb SMS szavazat érkezik, az lesz 2021-ben az év magyar slágere. Az év dalának előadójával a közmédia egy éven belül maximum tíz dalból álló lemezfelvételt és közülük egy zeneszámból videóklipet készít, emellett pénzjutalomban is részesül, amelyet a zenei produkciójának fejlesztésére fordíthat.

A jubileumi műsor újdonsága, hogy a döntőbe jutott mind a nyolc dal előadója részesül zenei produkciójának fejlesztésére fordítható támogatásban, nem csak a végső győztes. Az év dala énekesének nyereménye tíz millió forint. A zsűri pontjai alapján legjobb négy közé kerülő másik három produkció öt-öt millió forinttal gazdagodik. A további négy döntős versenyző egy-egy millió forint díjazásban részesül.

A szombati adásban gazdára talál A Dal 2021 Akusztik fődíj is. A közönség idén is online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás nyerje az online Akusztik Dalversenyt. A negyven produkcióra március 10. éjfélig lehet szavazni. A versenydalok meghallgathatók a műsor hivatalos online felületén: mediaklikk.hu/adal2021/akusztik, szavazni szintén ezen az oldalon lehet.

Az élő adás után az előadók és a zsűri tagjai is reflektálnak a show-ban történtekre az M2 Petőfi TV műsorában, A Dal Kulisszában és számtalan érdekességgel szolgálnak a produkciókról. A műsorok 60 napig visszanézhetők a MédiaKlikk oldalán.

A Dal 2021 döntő március 13-án, szombaton 19.35-től a Duna Televízió műsorán.