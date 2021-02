A Dal 2021 – Itt követheti élőben az első elődöntőt!

Megosztás Tweet



Megkezdődött A Dal 2021 első elődöntője. A Duna Televízió nézői tíz produkciót láthatnak a ma esti műsorban, akusztikus változatban.

Az első elődöntő versenyzői:

Gerendás feat. Dárdai Blanka: Senkié

Beneath My Skin: Ébredj!

Szőke Nikoletta: Új esély

Pink & The Panthers : Sodor a szél

Mudfield: Nincsen szerencsém

BariLaci: Féltelek

Szabó Leslie: Legyen másnak is jó!

Kaukázus: Egyetlen szó

Katona Petra: Viszlát múlt

Galda Levente: Eredő

A zsűri tagjai:

Vincze Lilla , zenész, szövegíró, zenepedagógus, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője

, zenész, szövegíró, zenepedagógus, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője Nagy Feró , A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett énekes-dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere

, A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett énekes-dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere Ferenczi György , Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész-énekes, a Rackajam együttes alapítója!

, Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész-énekes, a Rackajam együttes alapítója! Mező Misi, énekes, zenész, a Magna Cum Laude együttes frontembere

A ma este során a húsz elődöntős dal közül tízet hallhatnak, de nem az eddig megszokott formában. Ugyanis a versenydalokat áthangszerelve, akusztikusan adják elő a versenyzők. A verseny menete egy kicsit eltér az eddigitől. Ami nem változott, az az hogy a dalok elhangzása után a zsűri értékeli és pontozza a produkciókat. Viszont az így kialakult zsűri sorrend szerint, csak az első három helyen álló produkció jut automatikusan a döntőbe.

A még versenyben lévő hét dalra tudnak SMS-t küldeni az adáson belüli szavazás lezárásáig.

A legtöbb voksot kapó versenyző pedig csatlakozhat a döntősökhöz.

Az elődöntősök sorát egy duó nyitja, akiknek tisztasága és magas zenei érzéke azonnal lenyűgözte nem csak a közönséget, hanem a zsűrit is. Úgy érzik, hogy akusztikus formában a daluk apró finomságai még jobban érvényesülnek. Következik Gerendás feat. Dárdai Blanka és a Senkié!

Ferenczi György az akusztikus változatot még jobban szerette mint az eredetit, számára egy egészen új dal került bemutatásra. Mező Misi is dicsérte a produkciót, nagyon sok munkát lát mind a versenydal, mind a zenekar összetételében. Vincze Lilla a gyönyörű kommunikációt is végig látta a színpadon, mely rendkívül magával ragadta. Nagy Feró a szövegben talált néhány kritikát, de az énekesnő hangja őt is elvarázsolta.

Pontok: 7 – 9 – 10 – 8

A következő zenekartól egy életre megtanultuk, amikor elárasztották a páholyt a fekete-fehér medvéikkel, hogy az állatvilág leglúzerebb alakja a panda. De, vajon hogyan szólal meg egy metál dal akusztikusan? Ez máris kiderül, mert jön a Beneath My Skin és az Ébredj!

A szerzemények egyébként négy válogató során tízesével mutatkoztak be, ezek közül összesen húsz produkció került be a két elődöntőbe. Az innen továbbjutó nyolc versenyző pedig március 13-án a döntőben méretheti meg magát.

A jubileumi műsor további különlegessége, hogy

nemcsak a végső győztes, hanem mind a nyolc döntőbe jutó dal előadója részesül zenei produkciójának fejlesztésére fordítható pénzjutalomban.

Az év dalának előadója tízmillió forint pénzjutalmat kap. A zsűri pontjai alapján a legjobb négy közé kerülő másik három produkció öt-öt millió forinttal gazdagodik.