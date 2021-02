Valentin-nap: Így szeretik egymást az állatkert lakói – VIDEÓ

Megosztás Tweet



Elolvad az ember szíve az állatkert Valentin-napi kisfilmjétől. Az állatok életének sok megható, szeretetteljes pillanatát gyűjtötték egy csokorba a közelgő Valentin-nap alkalmából.

A Fővárosi Állatkert látogatói gyakran lehetnek szemtanúi az állatok egymás iránti szeretetének, legyen szó akár párokról, akár szülő–gyermek kapcsolatról. Mivel most zárva vannak, így kisfilmen mutatják meg ilyen meghitt pillanatokat – olvasható az állatkert oldalán.

Jóllehet a Valentin-napot, vagyis Bálint napját mindenekelőtt a szerelmesek ünnepeként tartják számon, az Állatkertben mindig úgy gondolták, hogy mindenféle szeretet, a szülő és gyermeke közti, a testvéri vagy a baráti szeretet, és persze az állatok iránt érzett szeretet is érdemes arra, hogy Bálint napján megünnepeljük.

Ezért is vált hagyománnyá náluk az elmúlt években, hogy ilyenkor páros kedvezményt hirdessenek: akik a kapuban megölelik egymást (a szerelmes, a baráti, a testvéri stb. ölelés is ér), általában ketten egy jegy áráért léphetnek be – írták.

Most persze hiába kedveskednének ilyesmivel látogatóiknak, hiszen a koronavírus világjárvány miatt Állatkertünk kapuit épp három hónappal ezelőtt be kellett zárniuk. Így most azt találták ki, hogy több Valentin-napi tartalmat is közzétesznek a honlapjukon, illetve Facebook-oldalukon is.

Elsőként egy kisfilmet, amivel szintén egy kicsit pótolni igyekeznek az állatkerti élményeket. Hiszen máskor annyi lehetőség van arra, hogy látogatóik szemtanúi legyenek az állatok egymás iránti szeretetének, legyen szó akár párt alkotó állatokról, akár szülőkről és utódokról, akár testvérekről. Most, hogy átmenetileg nem látogatható az Állatkert, ezekből a pillanatokból kisfilmen igyekeznek legalább ízelítőt adni.

A címlapfotó: zoobudapest.com