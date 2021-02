Kilencven éve mutatták be Lugosi Béla kultikus horrorfilmjét

Kilencven éve nem a Valentin-nap tartotta izgalomban Amerikát. Viszont ez a nap a horrorfilmek szerelmesei számára fontos évforduló 1931 óta, ugyanis pontosan 90 éve mutatták be Lugosi Béla szereplésével a kultuszteremtő Drakula filmet az amerikai mozikban. A film meghozta a világsikert a magyar színész számára, azonban ez volt a pályája csúcsa is egyben. Morfium-függő lett, a szerepek elmaradtak és végül szegénységben hunyt el 73 évesen, 1956 nyarán.

Lugosi egy bankár apától és szerb származású anyától született a Temesvártól 60 kilométerre fekvő Lugoson negyedik gyermekként 1882 október 20-án. Blaskó Béla néven anyakönyvezték. Tizenkét évesen, apja halála után otthagyta az iskolát, elköltözött otthonról és alkalmi munkákat vállalt. Huszonnyolc évesen a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött, két évvel később már a fővárosban a Nemzeti Színház tagjaként lépett színpadra.

Számos darabban játszott, még Jézus Krisztus szerepére is felkérték a „Mária Magdolna” című színpadi műben.

Hadnagyként szerelték le.

Első filmszerepe Az ezredes 1917-ben került a filmszínházakba. Összesen 12 némafilmben szerepelt 1917 és 1918 között. A közönség Olt Arisztidként ismerte meg.

A Tanácsköztársaság idején aktív szerepet vállalt a színészek szakszervezetének megalapításában, ezért a kommunisták bukása után elveszítette állását. Ezután döntött az emigráció mellett. Első felesége Bécsig követte őt, ám nem tartott vele Amerikába, ahová 1920 decemberébe érkezett. Előtte egy évig az osztrák fővárosban és Berlinben is élt, pár filmbeli szerepet is kapott

New Yorkba telepedett le. Amerikában az elején alkalmi munkákból élt - segédmunkákat vállalt, de volt pék is - majd a kint élő magyar emigráció tagjaiból álló színészcsapattal turnézott az ország keleti részén.

Első angol nyelvű szereplése „The Red Poppy” című darabban volt. 1927-ben felkérték Bram Stoker „Drakula” című regényének szinpadi változatára. A Broadway darabbal végigturnézták az országot 1928 és 1929 között 261-szer vitték színpadra.

90 years ago today, the original DRACULA movie was released. Starring BELA LUGOSI in the title role, this is one of its best scenes. pic.twitter.com/m8wHfMq9WS

— All The Right Movies (@right_movies) February 14, 2021