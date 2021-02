Highlights of Hungary: már lehet szavazni a kiemelkedő magyar kreatív teljesítményekre

Megosztás Tweet



A Talpra magyar szerdai adásában a nemes kezdeményezés ügyvezető igazgatója mesélt a projektről.

„Hass, alkoss, gyarapíts!” – ezzel a mottóval keresték idén a Highlights of Hungary nagykövetei azokat a kiemelkedő teljesítményeket szerte a Kárpát-medencében, melyekre méltán lehetünk büszkék.

Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója mesélt a projektről a Talpra magyar! műsorvezetőinek és érdekes információkat osztott meg a hallgatóknak.

A paletta rendkívül széles lett: civil és állami szervezetek, üzleti vállalkozások is megtalálhatóak rajta, de akadnak szép számmal a kultúra és a sport képviselői közül is jelöltek. A jelöltek között szerepel Szoboszlai Dominik labdarúgó, Fucsovics Márton teniszező, Görbicz Anita kézilabdázó, és Oláh Judit rendező is.

A Highlights of Hungary egy non-profit kezdeményezés, amely évente, kategóriák nélkül díjazza a kiemelkedő magyar kreatív teljesítményeket.

A jelöltek listáját idén Háfra Noémi világbajnok kézilabdázó, Mádai Vivien műsorvezető, Törőcsik Franciska színésznő, Farkas Richárd séf, Marsalkó Dávid előadóművész, Martinkó József újságíró, Miki357 kliprendező, Takács Ákos marketingszakember, Trellay Levente galériaalapító, valamint a PET Kupa nonprofit szervezet állította össze.

A díjakat február 25-én, csütörtökön egy mindenki számára elérhető online eseményen adják át. A teljes jelöltlista a az alábbi linken érhető el.