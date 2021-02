Havazás volt, lengőn áldó

Megosztás Tweet



Soha nem feledem, ahogy Farkas Árpád két kézre fogta a diktafont, s úgy kezdett bele beszélni. Előtte ragyogó szemekkel rám nézett, és azt mondta: végre, ismét magyarul nyilatkozhatok! Utolsó napjait írtuk 1989 decemberének. Brassóban, mikor a vonatról leszálltam, még el-elpukkant egy puskalövés.

Ott, Sepsiszentgyörgyön és a környező településeken, ahol a forradalmas karácsonyt követő szilvesztert töltöttem, körbejártam ismerőseimet, számba vettem, túlélte-e mindenki a temesvári, magyar–román forradalomból indult, majd zavaros hátterű, Bukarestben és számos városban sorra kerülő, véres mészárlássá fejlődött hatalomátvételt.

Most, a költő elhunytáról értesülve rögtön ez a feledhetetlen pillanat jutott eszembe: 1989 decembere, ahogy ez a szép szál székely ember odahajol a mikrofon fölé.

Mivel a kommunizmus összeomlásával jómagam is publikálási lehetőséghez jutottam, abban az időben több lapnak is dolgozni kezdtem, s forradalmas erdélyi riportjaim is több helyen jöttek le. Farkas Árpáddal készített beszélgetésemet például a Magyar Nemzet közölte 1990. január 15-i számában. Többek között ezt mondta: „Az iskolák helyzete is katasztrofális: ha egy színmagyar faluban a milicista gyermeke román volt, az iskola az ő nyelvére állt át… A tank elé állni: pillanat műve volt. Szétzilálni ezt a megnövekedett konglomerátumot: évekig fog tartani. De ezt is megtesszük.”

Mikor tartózkodó válaszaimból kipuhatolta, hogy nem igazán ettem aznap, helyette a havas-buckás várost jártam (egy ízben fegyverrel kísérték lépéseimet, ahogy gyanús ideigeneknek ez kijár) s így jutottam el hozzá, mint mondta, „interjuhászkodni”, erdélyi szokás szerint mindent, mi szem-szájnak ingere, az asztalra pakolt elém. Csipegettem csak ezt-azt, hiszen tudtam: ínséges időket élnek, s pestiesen szabódtam is, mire rám szólt: „Egyél!”

A kedvességnek s a határozottságnak e kettőssége, a gyengéd líra s a magyarság megmaradó kőkeménysége (hiszen Wass Albertnek köszönhetően tudjuk: a kő marad) jellemezte egyedi, megismételhetetlen stílusvonásokkal teli költészetét. Egyik végtelenül lágy, tiszta versét a fiatal nemzedék már gyermekkorából ismerheti, a Dúdoló címűt (kezdősora: Havazás lennék, lengőn áldó), melyet a Koncz Zsuzsa énekelt, s Bródy János zenésített meg:

A kommunizmus egymást követő, magyarellensségükről hírhedt rezsimei is felfigyeltek rá: természetesen nem költészetének szépségével, hanem azzal a puszta ténnyel foglalkoztak, hogy egyetemistaként tagja volt a Kolozsváron szárnyát próbálgató, új magyar költőnemzedéknek. Hiszen már indulásától kezdve társa és örököse volt az erdélyi magyar irodalom nagyjainak. Mint azt Cs. Nagy Ibolya is megírta róla szóló könyvében, középiskolás korában Farkas olyan iskola padjait koptathatta, amely névsorában jegyezte tanárként vagy diákként Tamási Áron, Szabó Dezső, Nyírő József, Orbán Balázs nevét, sőt, még Zöld Péter tisztelendőét is, aki a madéfalvi veszedelem ismert túlélője, krónikása volt. S megtudjuk, hogy a költő Molnos Lajossal és Magyari Lajossal iratkozott be Kolozsváron a Babeş–Bolyai Egyetemre. Az 1956 utáni erdélyi megtorlásokat nyögő, fizikailag is megritkított új magyar értelmiségi nemzedék az 1960-as évek elején hihetetlen elszántsággal és szellemi erővel indult útjára.

Így emlékezett a költő az őket zaklató, úgynevezett „tűvétevőkről”:

„Addig próbáltuk megváltani a világot, amíg el nem ért az első házkutatás. Amíg el nem jövének a tűvétevők. Az ilyesmit elfelejti az ember, ha sokat ül egy helyben, de éppen most juttatta eszembe egy Százhalombattán élő kedves egykori évfolyamtársam, hogy mikor bejöttek az ajtón abba a padlásszobába, ahol Király Lászlóval közösen laktunk, azt kérdezték: fegyver van? S én – nem tudom, miért – elővettem az előző este felolvasott Cipőfűzőárus című versemet, s odaadtam, mint fegyvert. El nem tudtam képzelni, hogy tényleg igazi fegyvert keresnének nálunk ezek a »kedves« emberek. Ők utáltatták meg velem a párizsit. Egy hónapon át reggel nyolctól délután öt óráig kellett a vendégüknek lennünk, s udvariasan mindennap megkínáltak egy parizeres szendviccsel. Én azóta nem tudom megenni ezt az eledelt.”

A hírhedt román titkosszolgálat, a Securitate mellett az államhatalom más szférái is mindent megtettek, hogy megnehezítsék, megnyomorítsák a költő életét:

„Másfél évtizeden át, míg a gyermekeim nőttek félállásban kellett dolgoznom, mert a szabadúszásból Romániában sem lehetett megélni, és úgy találtam, hogy ez már így lesz mindhalálig, örökkétig fog tartani, mert ki reménykedett abban, hogy bársonyosan vagy másképpen elmúlik az a szörnyű rendszer, amelyben az ember megtanult suttogva beszélni. ’72-ben megfogalmaztam Bolyai János ürügyén, hogy nem fogadok fölibém rendet, csak mit magamnak én teremtek. Ez a dac származéka, hozadéka.”

Az életművéért hazánkban Kossuth-díjjal is jutalmazott költő azonban így is kiállt, nemcsak a román, de minden, a magyar identitást sértő hatalommal szemben. Emlékezetes, gerinces állásfoglalás volt részéről, amikor nem vette át a magas szintű magyarországi kitüntetést. A Hargita Népe című csíkszeredai lap így számolt be erről 2005. február 2-i számában:

„Farkas Árpád költőt, műfordítót a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjében részesítette Mádl Ferenc államelnök. Farkas Árpád azonban nem veszi át a magas rangú kitüntetést. A háromszéki költő Mádl Ferenc államelnöknek írt levelében kifejtette, a hír hallatán lelkesedése csak addig tartott, amíg felkereste e kitüntetés honlapját, amelyben rögzítve van, hogy »a Magyar Köztársasági Érdemrendet a miniszterelnöknek (a kormányfői posztot ekkor Gyurcsány Ferenc töltötte be – a szerk.) a kormány hozzájárulásával tett előterjesztésére adományozza a köztársasági elnök«. Farkas Árpád indoklásában leszögezte: »E kormány a kettős állampolgárságról szóló népszavazás előtti kampányában megvádolta a határon túli magyar nemzeti közösségeket Magyarország és állampolgárai kifosztásának szándékával. E kormány, pontosabban annak fője ellenünk hangolt kampányának számunkra oly szomorú sikere után támogatásáról biztosított, és egyben biztatott bennünket kettős identitásunk megőrzésére és fejlesztésére.« 2004. december 5-e után nevetségesnek érzi egy kitüntetés örvén kiemelkedni sorstársai közül.”

A Háromszék című lap főszerkesztőjeként Farkasnak a hosszú üldöztetés után megadatott az, hogy a székelyföldi magyar értelmiség egyik meghatározó szereplőjeként maga is alakítsa, formálja a közbeszédet, kiteljesítve a nála korábban elhunyt Tamási Áron, Sütő András, Kányádi Sándor és Szőcs Géza misszióját. Ahogy írta: „orra bukva az avaron, és menni tovább mégis.”

Ha eztán Erdélyben járunk, ahol, mint Apáink arcán című versében írta, „a suvadásos dombok / a férfiakban éjjel mélyre szállnak / reccsenve nőnek meg a pofacsontok / s a vízmosásos szemekben az árnyak”, lépteinkre ezután még inkább vigyáznunk kell. Mert: „fiúk, fiúk, ti viháncoló csitkók a vad szelekben, / ha netalán az űrig nem sikerül szállnunk, / s e rögös földre mégis visszatérnénk, csak lábujjhegyen, halkan! / apáink hűlő, drága arcán járunk.”

S lépteinket vigyázva, most már Farkas Árpád makacs arcvonásai is részei lesznek a minden magyart ismerősként köszöntő, hazaváró erdélyi földnek.