A PABooks válogatott kötetei a UNIPIE elektronikus könyvtárában is elérhetőek

A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) együttműködési megállapodást kötött a Unipie Digitális Könyvtár App Kft.-vel. Az első PABooks-kiadvány, Matolcsy György: Amerikai Birodalom vs. Európai Álom című kötete már magyar és angol nyelven is kikölcsönözhető a Unipie weboldalán.

Cseh Katinka, a PABooks ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2020 első felében a Unipie csapata kereste meg a kiadót, ők pedig nagy érdeklődéssel fordultak e társadalmilag is hasznos vállalkozás felé: „Nagyon izgalmas innovációként értékeltük a Unipie digitális könyvtárát. Azért is vonzó számunkra ez az együttműködés, mert kifejezetten a diákoknak szólnak a Unipie szolgáltatásai, és kiadónknak fontos célcsoportját alkotják a hallgatók. Bízunk abban, hogy a kooperáció által még közelebb kerülhetünk hozzájuk” – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Az első PABooks kötet a Unipie digitális könyvtárában már elérhető az olvasók számára, mely Matolcsy György MNB-elnök Amerikai Birodalom vs. Európai Álom című műve. A könyv magyar és angol nyelven egyaránt kikölcsönözhető.

„Bár továbbra is a kézbe vehető kötetek, a legnagyobb külföldi sikerkönyvek kiadása a fő irány – a geopolitika, a menedzsment, a közgazdaságtan-pénzügy és a fenntartható fejlődés tématerületein –, ám több PABooks kötet esetében szeretnénk majd az e-book-változatokat is kipróbálni, illetve különböző digitális technikákat alkalmazni”

– tette hozzá Cseh Katinka.

(Fotó: Pallas Athéné Könyvkiadó)

„A Unipie Digitális Könyvtár App Kft. hivatalosan 2019-ben alakult, az ötlet viszont már 13 évvel korábban, egyetemista korunkban megszületett, amikor nagy nehézségekbe ütközött a jegyzetekhez való hozzájutás” – mutatta be a céget Pozsgai Brigitte ügyvezető. Végül egy startup-program segítségével sikerült elindítani és fejleszteni e vállalkozást. Fő célcsoportjukba az egyetemisták tartoznak, de tartalmaik kutatóknak, oktatóknak, újságíróknak is forrásul szolgálhatnak. A regisztrált előfizetők korlátlan mennyiségben olvashatják a digitális könyvtár által szolgáltatott dokumentumokat, emellett pedig ugyanezen platformon belül gyorsan és egyszerűen jegyzeteket is készíthetnek hozzájuk. A felhasználók az alkalmazás keretében tehát egyetlen rendszerben kezelhetik a különböző tudományterületek szakirodalmait és a hozzájuk kapcsolódó saját gondolataik rögzítését.

Az applikációra most különösen nagy szükség mutatkozhat, hiszen

a jelenleg érvényben lévő kormányzati járványintézkedések következtében több mint 250 ezer felsőoktatásban részt vevő hallgató tanul online formában.

Az alkalmazás jelenleg több mint 700 könyvet ajánl, mely hamarosan újabb 2500 művel bővül. A tématerületek terén jelenleg a társadalom- és gazdaságtudományok dominálnak. „Innen volt a legegyszerűbb elindulni, és ezek azok a szakok, ahol a legtöbbet kell olvasni” – jegyezte meg Pozsgai Brigitte. Emellett már jogtudománnyal kapcsolatos kötetek is elérhetők, a tematika pedig egyre szélesebb skálát ölel fel. A jövőbeli tervek között régi újságok és egyéb, a korábbiakban csak nehezen hozzáférhető archív anyagok, különleges dokumentumok, valamint levéltári iratok feltöltése is szerepel. A Unipie katalógusa legutóbb az Agrárgazdasági Kutató Intézet 56 új szakkönyvével bővült.