Kiderült az igazság Anglia történelmének egyik leghirhedtebb gyilkosságáról

III Richárd király az angol történelem egyik leghírhedtebb személyisége, a történelmi dokumentumok szerint még két kiskorú unokaöccsét is megölette.

Tim Thornton, a Huddersfieldi Egyetem professzora új tanulmányában az angol történelem egyik leghírhedtebb rejtélyével foglalkozott – olvasható a Phys.org cikkében.

Thornton azt járta körül, hogy III. Richárdnak (1483–1485) milyen szerepe lehetett unokaöccsei, V. Eduárd és testvére, Richárd meggyilkolásában. A jelenlegi információk szerint III. Richárd miután érvényteleníttette bátyja, IV. Eduárd házasságát, két unokaöccsét 1483-ban a Towerba záratta, egyes források szerint pedig utóbb meg is ölette őket.

Annyi biztos, hogy a hercegeket 1483 után már senki sem látta élve.

III. Richárd védelmezői azonban máig úgy gondolják, nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az uralkodónak köze volt a tizenkét és a kilencéves gyermek eltűnéséhez.

A hercegek haláláról részletesen először Sir Thomas More angol humanista számolt be, aki Miles Forestet és John Dightont nevezte meg gyilkosokként. More szerint a férfiakat James Tyrrell, III. Richárd embere bérelte fel.

Egyes szakértők azonban megkérdőjelezték More állítását arra hivatkozva, hogy több évtizeddel a történtek után írta meg mindezt. Éppen ezért a legtöbb szakértő úgy véli, hogy ez utólagos Tudor-propaganda volt, amely III. Richárd nevének befeketítését célozta meg.

Thornton friss tanulmányában azonban sikerült alátámasztania azt a tényt, hogy a király kapcsolatban állt a fiúk gyilkosaival.

Thornton arra a megállapításra jutott, hogy More-nak igaza volt. Kutatásai bebizonyították, hogy a híres angol humanista mellett Miles Forest, az egyik állítólagos gyilkos fia is VIII. Henrik udvarában tartózkodott. Ez pedig azt sugallja, hogy More nem kitalálta a történetet, hanem az egyik gyilkos gyerekétől hallhatta a szomorú történetet.

A fiatal hercegek története William Shakespeare-t is megihlette.

A címlapfotó illusztráció.