Chadwick Boseman beérheti Heath Ledgert is

Újabb két posztumusz filmes díjra jelölték a 43 évesen elhunyt színészt.

(Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Nina Prommer)

Chadwick Bosemant posztumusz két díjra is jelölte a Nemzeti Társaság a Színes Bőrű Emberek Előrejutásáért (NAACP).

Az augusztusban 43 évesen rákbetegségben elhunyt színészt utolsó két filmes szerepéért jelölték - közölték az NAACP Image Awards szervezői. A Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben a dzsessztrombitás megformálásáért a legjobb főszereplőnek járó díjra, Spike Lee Az 5 bajtárs című drámájában nyújtott alakításáért pedig a legjobb mellékszereplő kategóriában jelölték.

A film, televízió, irodalom és zene világában nyújtott teljesítményeket díjazó NAACP-díjakat március 27. adják át. A Ma Rainey: A blues nagyasszonya és Az 5 bajtárs mellett A Jangle család karácsonya és a One Night in Miami című filmeknek is több kategóriában van esélye a díjra.

Az Entertainer of the Year (az év szórakoztatója) kategóriában Tyler Perry, Viola Davis és Regina King jelölt. Az NAACP az Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb polgári jogi szervezete. Az NAACP Image Awards elismeréseit idén 52. alkalommal adják át.

Heath Ledger (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA

Heat Ledger 28 évesen hunyt el, akit szintén halála után ismert el a filmes szakma. Ledgernek, aki gyógyszerek véletlen túladagolása miatt vesztette életét, a 81. Oscar-gálán posztumusz ítélték oda a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat élete utolsó befejezett alakításáért, Joker szerepéért A sötét lovag című filmben.

Sokak szerint Boseman is esélyes egy Oscarra, hiszen a filmes gálákon sorra kapja az elismeréseket. Posztumusz kapta meg a legjobb színész díját a Ma Rainey: A blues nagyasszonya című filmben nyújtott alakításáért a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetségétől múlt decemberben.