Családi tragédia miatt kezdett el úszni az első magyar olimpiai bajnok

143 éve született Hajós Alfréd gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya és az első magyar olimpiai bajnokunk.

Hajós Alfréd, eredeti nevén Guttmann Arnold 1878. február 1-jén született Budapesten. A századelő fiatal magyar építészmérnökének nemcsak szakmájában, de a honi sportélet megszervezésében, képviseletében is elvitathatatlan érdemei vannak.

Az első magyar olimpiai aranyérmes

Mindössze 18 éves volt, amikor Iszer Károlynak, a Magyar Torna Club elnökének a támogatásával, valamint egyeteme engedélyével elutazhatott a görögországi Athénban rendezett olimpiára.

Akkor még nem medencében, hanem a hideg, hullámzó tengervízben versenyezve két úszószámban – 100 méteren és 1200 méteren – állt rajthoz. Mindkét versenyszámban aranyérmes lett. A két aranyérem mellett érdemes megemlíteni Dáni Nándor 800 méteres síkfutásban szerzett ezüstérmét, Szokoly Alajos bronzérmét 100 méteren, Kellner Gyula a maratonon, illetve Tapavicza Momcsilló teniszben szerezett bronzérmét is.

Ezzel Magyarország a hatodik helyet szerezte meg az összesített éremtáblázaton.

Családi tragédia miatt kezdett el úszni

Az újkori olimpiák történetének első magyar aranyérmesét egy családi tragédia indított el az úszás felé. Hajós Alfréd csupán 13 éves volt, amikor édesapja a Dunába fulladt. Ez ösztönözte arra, hogy megtanuljon úszni.

Azonban nem volt könnyű dolga, hiszen hazánkban nem volt versenymedence akkoriban, így kénytelen volt a Rudas termálvizében edzeni, ezután valószínűleg meglepetésként érhette Hajóst az alig 13 Celsius-fokos tengervíz az olimpián.

Ám ez nem tartotta vissza az úszóbajnokot, hiszen mindkét számban első helyen végzett.

Gondolták, úgysem nyernek

Hajós jóformán azt sem tudta, hogy mi az az olimpia, hiszen előtte nem voltak ilyen játékok, és azzal sem volt tisztában, hogy mekkora karriert fut majd be az olimpiai eszme.

Mivel ez volt az első olimpia, ezért a kezdetleges szervezést mi más mutathatta jobban, mint hogy Hajósnak a görög rendezők tévedésből a Monarchia ünnepi dalát, a Gott erhaltét kezdték el játszani, Hajós viszont nem ment fel addig a dobogóra, amíg a Himnusz meg nem szólalt.

Olyannyira nem számítottak a győzelemre, hogy a magyar delegáció majdnem zászlót sem vitt magával. Gondolták, úgysem nyernek.

Stobbe Ferenc, a Sportvilág főszerkesztője még időben szerzett egy zászlót egy avatásra váró házról, s azt gyorsan benyújtotta az éppen induló vonat ablakán – hátha mégis szükség lesz rá. Szükség volt.

A „magyar delfin”

A magyar delfin kifejezést először a görög trónörökös használta Hajós Alfrédra. A Rubicon történelmi magazin szerint I. György görög király legidősebb fia így gratulált az aranyérmes úszóbajnoknak: „Ez a magyar ifjú egy valóságos delfin!”

Hajós Alfréd (Fotó: Wikipedia.org)

Több sportágban is jeleskedett

A kétszeres aranyérmes az olimpiáról való hazaérkezését követően folytatta egyetemi tanulmányait, ám a sporttól továbbra sem maradt távol.

Atlétaként síkfutásban, gátfutásban és diszkoszvetésben is az ország legjobbjai között szerepelt. Majd később, 1897-ben a futballban is kipróbálta magát, a Budapest Torna Club színeiben, ahol kétszer is bajnoki címet szerzett.

1902-ben pedig pályára léphetett a magyar válogatott első hivatalos mérkőzésén.

Hajós Alfréd építész

Az aktív sportolástól 1904-ben visszavonult, és a tanult szakmája, az építészet felé fordult. Hajós Alfréd építészként először Alpár Ignác és Lechner Ödön irodájában dolgozott, majd nem sokkal később Villányi Jánossal megalapította saját építészirodáját.

Hajós Alfréd élete során – érthető módon – mindig is különös figyelmet fordított a sportlétesítmények építészetére. 1913-ból ismert egy 50 000 fős stadion terve, aminek a megvalósítását sajnos az első világháború kitörése megakadályozta. A Tanácsköztársaság idején is sportlétesítményeket tervezett, de az akkori helyzetben ezek nem valósulhattak meg. 1919-ben már tervezett stadiont és sportuszodát a Margit-szigetre. Az 1920-as években Európa-szerte fellendült a stadionok, sporttelepek létesítése, így Hajós Alfréd is új erőre kaphatott.

1922. szeptember 17-én avatták fel a Hajós tervezete az Újpesti Torna Egylet stadionját. Ez volt az első magyar létesítmény, amely a „stadion” nevet kapta, és az első, amely vasbetonból készült. A stadionban kétszáz páholy és további húszezer férőhely várta a szurkolókat – olvashatjuk a hirado.hu korábbi cikkében.

Hajós Alfréd sportoló-tervezőmérnök az 1896-os nyári olimpiai játékokon Athénban, az első újkori olimpiai játékokon megnyerte mind a 100 m-es, mind pedig az 1200 m-es gyorsúszószámot (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/Magyar Fotó: Pálvölgyi Ferenc)

Kép forrása: itt.

Művészeti és sport kategóriában is olimpiai érmes

Hajós Alfréd az építészetben is jeleskedett, hiszen ő tervezte a győri uszodát, a volt szabadsághegyi strandot és a pünkösdfürdői strandot is. Az 1924-es párizsi olimpia szellemi versenyén ezüstérmet nyert építészet kategóriában a Lauber Dezsővel közösen készített budapesti Stadion tervével.

Bár ma már nem rendeznek szellemi versenyt az olimpiákon, de mai napig Hajós Alfréd az egyetlen magyar, aki művészeti és sport kategóriában is olimpiai érmet szerzett.

Élete a második világháború ideje alatt

Zsidó származása miatt a második világháború eseményei hátrányosan érintették Hajós Alfrédot. A személyét övező hírnév és általános megbecsülésnek köszönhetően sokáig kivételt képzett a zsidótörvények alól. Ám az 1944-ben bekövetkezett nyilas hatalomátvétel után ő is bujdosni kényszerült, de bujkálása közben is szerepet vállalt a zsidó származású sportolók mentésében.

Társai mellett a szovjet megszállás ideje alatt is bátran kiált. Az akkorra már idős olimpiai aranyérmes bajnokot megpróbálták a kommunista propaganda szolgálatába állítani a Rákosi-korszak idején. Még egy sztahanovista oklevéllel is megjutalmazták, ám ezzel sem nem tudták őt megvásárolni.

Halála és emlékezete

Hajós Alfréd 1955. november 12-én hunyt el. Sírja a Kozma utcai temetőben található. 2010-ben posztumusz Ybl-díjban részesült. Elért eredményei az olimpiai emlékkönyvekben és a megépült remekművekben ma is élnek. Több iskola viseli nevét. Hajós Alfréd Társaság is alakult, a bajnok emlékének ápolására.

Hajós Alfréd síremléke Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben (Fotó: Wikipedia.org)

Hajós Alfréd életét úgy fejezte be, hogy ember és példakép maradt, és nemes jelleme az élet minden területén megmutatkozott.