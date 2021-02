A pokolba vezető út kikövezése - Így született a második magyar köztársaság

Megosztás Tweet



Noha a doni katasztrófa után is magyar honvédek tízezrei hullottak az országba szökőárként bezúduló szovjet hadigépezet csapásai nyomán, a bevonulást „felszabadulásként” kondicionálták a köztudatban. A háború elvesztésével nem volt kérdés a „király nélküli királyság” felszámolása Magyarországon, a tartós szovjet megszállás előképébe azonban meglehetősen logikátlanul illeszkedett a köztársasági berendezkedés víziója. A hazánkban akkoriban sovány előzményekkel bíró államforma nem lélegzett sokáig: három és fél év után felváltotta a kommunista terrorállam sztálini mintájú népköztársasága. Hetvenöt éve ezen a napon, február 1-jén kiáltották ki a második magyar köztársaságot.

Tildy Zoltán, Magyarország közfelkiáltással megválasztott köztársasági elnöke beszédet mond a Parlament előtt 1946. február 1-jén, a Magyar Köztársaság kikiáltásának alkalmából. Jobbra Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes látható. (Fotó: Nemzeti Fotótár/MAFIRT felvétel)

A második világháború után ismét felvetődött az államforma megváltoztatása, azaz a hosszú évszázadokon át fennálló, majd 1918 óta csupán formálisan létező és anakronisztikus királyság megszüntetésének és a köztársaság kikiáltásának a kérdése. Magyarország államformája először az őszirózsás forradalom után lett „független és önálló népköztársaság”, majd 1919. március 21-én kikiáltották a proletárdiktatúrát hirdető Tanácsköztársaságot, amely augusztus 1-jéig létezett. Az 1920. januári választások után megalkotott jogszabály hatályon kívül helyezte a forradalmak intézkedéseit, és a királyság intézményét fenntartva az államfői teendők átmeneti ellátására intézményesítette a kormányzói tisztséget.

Március 1-jén Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választották, és létrejött az „király nélküli királyság”.

A múltat végképp eltörölni

Az államforma újbóli megváltoztatásának gondolatát először a Szociáldemokrata Párt (SZDP) vetette fel, miután stratégiai elképzeléseinek megfelelően a köztársasági hagyományok ápolása fontos szerepet játszott a demokratikus szocializmus programjában. A világháborús hadműveletek 1945 áprilisára befejeződtek, a Dálnoki Miklós Béla vezette ideiglenes kormány a fővárosba költözött, és újra felállt a többpártrendszer is.

Péter Gábor, a budapesti rendőrség Politika Rendészeti Osztályának vezetője, Rákosi Mátyás, az MKP fõtitkára és Szakasits Árpád, az SZDP főtitkára a díszemelvényen az elsõ szabad május elsején Budapesten, a Hősök terén (Fotó: Nemzeti Fotótár/MAFIRT felvétel)

A parlamenti főerőket az 1944 decemberében Szegeden alakult, a Harmadik Birodalommal való szakítást és földreformot szorgalmazó Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártszövetsége képezte: a Független Kisgazdapárt (FKgP), a Magyar Kommunista Párt (MKP), az SZDP és a Nemzeti Parasztpárt (NPP). Az SZDP 1945. augusztusában tartott kongresszusán iktatta programjába a köztársaság – pontosabban népköztársaság – megteremtését, a kezdeményezéshez az év végére pedig csatlakozott a többi nagyobb párt is, elsőként a kommunisták. A kisebbek – a Magyar Radikális Párt és az egykori függetlenségi front ötödik tagja, a Polgári Demokrata Párt –, valamint a szabad szakszervezetek és a demokratikus társadalmi szervezetek zöme szintén a köztársaság mellett törtek lándzsát.

Kiírták a választásokat, amelyet a Kisgazdapárt nyert meg 57 százalékkal, 1945 novemberében pedig megalakult az új kormány, a miniszterelnök Tildy Zoltán lett.

Az 1945. november 15-én megalakult első, szabadon választott kormány. Az ülő sorban (balról) Dobi István, Zsedényi Béla, Tildy Zoltán, Szakasits Árpád, Rákosi Mátyás. Az álló sorban (balról) id. Antall József, Gyöngyösi János, Kovács Béla, Ries István, Bán Antal, Keresztury Dezső, Rónai Sándor, Nagy Imre és Gerő Ernő (Fotó: Nemzeti Fotótár/MAFIRT felvétel)

Szabadon, a jövő árnyékában

Bár az összes párt felsorakozott a köztársasági berendezkedés eszméje mögé, a Kisgazdapártban többen azt szorgalmazták, hogy a békekötés után népszavazás döntsön az államformáról. A javaslat ellen csak a legitimista Mindszenty József hercegprímás és a Katolikus Püspöki Kar tiltakozott, a döntés elhalasztását kérve. A törvényjavaslatot a kormány 1946. január 23-án tárgyalta. A szöveget úgy hagyták jóvá, hogy két fontos kérdés: a köztársasági elnök megválasztásának mikéntje és hatásköre függőben maradt. Tildy január 24-én nyújtotta be a Magyarország államformájáról szóló törvényjavaslatot, amelyet a nemzetgyűlés közjogi és alkotmányjogi bizottsága január 28-án tárgyalt. A kompromisszumok sorozatával zárult vita után, 29-én a törvényjavaslatot a képviselők elé terjesztették. A királyság intézményét egyedül Slachta Margit, akkor még párton kívüli képviselő vette védelmébe. Mint mondta:

Egy ezeréves megszentelt múlttól szakítják el az országot. A jövő felelőssé fog tenni minket elhatározásunkért.

Ekkorra az is eldőlt, hogy a köztársasági elnöki tisztségre csak a kisgazda kormányfő, Tildy Zoltán személye jöhet szóba. A nemzetgyűlésben megszerzett többsége alapján a köztársasági elnöki szék mindenképpen az FKgP-t illette. Tildyt támogatták a kommunisták és a Nemzeti Parasztpárt (NPP) is, majd beálltak mögé a szociáldemokraták is, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy eredeti jelöltjüket, az emigrációban élő Károlyi Mihályt, Magyarország első köztársasági elnökét a többi párt nem fogadja el.

Károlyi Mihály rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter (jobbra), miután 1948. március 13-án átvette a Kossuth Érdemrend I.fokozatát, Tildy Zoltán köztársasági elnökkel beszélget. Az 1848-as szabadságharc századik évfordulója alkalmából a Kossuth Érdemrendet vehették át a társadalmi és politikai munka legkiválóbbjai. (Fotó: Nemzeti Fotótár/Magyar Fotó)

A Nemzetgyűlés január 31-én szavazta meg az 1946. évi I. törvénycikket, amelynek preambuluma kinyilvánította:

Magyarországon 1918. november 13-án megszűnt a királyi hatalom gyakorlása. A nemzet visszanyerte önrendelkezési jogát. Négyszáz esztendős harc, az ónodi gyűlés, az 1849-es debreceni határozat, két forradalom kísérlete és az ezt követő elnyomatás után a magyar nép újra szabadon határozhat államformájáról. Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott Nemzetgyűlés most a magyar nép nevében és megbízásából megalkotja azt az államformát, amely a nemzet akaratának és érdekeinek legjobban megfelel: a magyar köztársaságot.

A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve

A törvény a hatalmi ágak elválasztásának klasszikus elvét követte. A négy évre választott és egyszer újraválasztható elnök a nemzetgyűlés által hozott törvényeket megfontolásra egyszer visszaküldhette, de a hozzá másodízben áttett törvényeket köteles volt kihirdetni; minden intézkedését a miniszterelnök vagy a felelős miniszter ellenjegyzéséhez kötötték.

A törvény kihirdetése után, 1946. február 1-jén a nemzetgyűlés közfelkiáltással Tildy Zoltánt választotta meg a második köztársaság első elnökévé.

Ezt a napot az egész országban megünnepelték, a településeket fellobogózták, több városban munkaszünetet rendeltek el, országszerte díszsortüzek dördültek el. A fővárosban 12 órakor bezártak az üzletek, a színházakat és a mozikat este ingyen lehetett látogatni, a színészek lemondtak fellépti díjukról.

Gyerekek a Kossuth tér egyik épületének erkélyén ülve ünneplik a Magyar Köztársaság kikiáltását 1946. február 1-én (Fotó: Nemzeti Fotótár/ MAFIRT)

Budapest lakosságát délután két órára a Kossuth térre hívták, ahol a kisgazda Nagy Ferenc, Tildy párton belüli vetélytársa és február 4-től utóda a miniszterelnöki tisztségben, felolvasta a törvény szövegét, hangsúlyozva: a magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be nagyobb jelentőségű törvényt. Ezután Tildy Zoltán immár köztársasági elnökként méltatta a fiatal magyar demokrácia eredményeit. Az Operaházban este Erkel Bánk bánjával köszöntötték a Magyar Köztársaságot, a díszelőadáson megjelentek a közjogi méltóságok, a kormány tagjai, a politikai és társadalmi közélet jeles személyiségei is.

A második magyar köztársaság három és fél évig létezett, az 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság alkotmányáról szovjet mintájú kommunista berendezkedést vezetett be.

A harmadik magyar köztársaságot 1989. október 23-án kiáltották ki. A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény (alkotmány) kimondja: hazánk neve Magyarország, államformája köztársaság.

Fotók: MTI