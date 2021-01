Páncélosokkal az életért – Koszorús Ferencre emlékezünk

Aradot az 1848-49-es szabadságharc vértanú tábornokai miatt emlegetjük. Pedig emlegethetnénk Koszorús Ferenc ezredes miatt is, aki páncélosaival a második világháborúban néhány napra felszabadította a partiumi várost. No de ki volt ez a magyar katona, aki képes volt a román és a szovjet túlerőt is lépre csalni és megmentette a budapesti zsidókat?