Különleges dokumentumfilm és weboldal mesél a Himnusz regényes történelméről

A Himnusz keletkezéséről készített dokumentumfilmet a Budapesti Filharmóniai Társaság (BFT) és az Erkel Ferenc Társaság A Himnusz regényes története címmel.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Később Erkel Ferenc zenéjével vált teljessé kultúránk egyik alapköve – hangzott el a műsorban.

A harmincperces dokumentumfilm animációk, videóbejátszások segítségével tárja a közönség elé a Himnusz történetét, számos érdekességgel, néhol szórakoztató epizódokkal tarkítva.

Tóth László, a Budapesti Filharmóniai Társaság elnöke elmondta: Erkel Ferenc alapította a társaságot, amelynek 1853-ban volt az első koncertje a Nemzeti Múzeumban. Mint fogalmazott, mindent meg szeretnének tenni, hogy Erkel Ferenc szellemi hagyatéka minél jobban beivódjon a magyar kultúrába. Ennek legjobb eszköze jelenleg a digitális világ – mondta, hozzátéve:

a dokumentumfilm elkészítése mellett létrehozták a www.magyarhimnusz.hu weboldalt, ahol minden megtalálható, amit a Himnuszról tudni érdemes.

Az új weboldalon többek között a film is megtekinthető, és egy idővonal segítségével, képekkel illusztrálva követhető nyomon a Himnusz keletkezésének története napjainkig.

Becze Szilvia, a Bartók Rádió szerkesztő-műsorvezetője, zenész elmondta: immár két éve foglalkozik a témával, de mindig újabb felfedezésre váró részletekre derül fény. „Sokat tudunk, sok mindent elmesélünk a filmben, de ez még mindig csak a jéghegy csúcsa” – jegyezte meg.



Elmondta: a dokumentumfilmben Juhász Anna irodalmárral beszélget a vers és a zene kapcsolatáról. A produkcióból kiderül, hogy Erkel miért vett részt a pályázaton, és az is, hogy a korszak irodalmárainak és muzsikusainak miért volt fontos, hogy egy Himnusz-pályázat is szülessen a Szózat után. Számos történettel, pletykával, legendával ismertetik meg az érdeklődőket.

Tóth László elmondta: a Himnusz megzenésítésére 1844-ben kiírt pályázatra 13 pályaművet adtak be. A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarával rögzítették a fennmaradt pályaműveket, amelyek a www.magyarhimnusz.hu weboldalon meghallgathatók a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának előadásában – mondta, kiemelve, hogy meghallgatható Erkel Ferenc eredeti verziója is. Mint mondta, most Dohnányi Ernő áthangszerelt verziója a legismertebb, a filmben a legfontosabb különbségeket is megmutatják Erkel eredeti koncepciója és Dohnányi változata között.

Az érdekességek között említette továbbá, hogy

Egressy Béni, a Szózat zeneszerzője is adott be pályaművet a Himnusz megzenésítésére kiírt pályázatra, és az ő verziója lett a második

– ez a mű is hallható a filmben és a weboldalon.

A dokumentumfilmet az Ambient Pictures csapata, azaz Tuza Norbert rendező-szerkesztő és Szín Róbert operatőr-vágó készítette. A film szakreferense Somogyváry Ákos, Erkel Ferenc szépunokája és az Erkel Ferenc Társaság elnöke.

A közmédia a magyar kultúra napja alkalomból több csatornáján ikonikus filmes és zenei művekkel, nemzetünk nagyjainak bemutatásával és számos egyéb érdekességgel tiszteleg a magyar kultúra előtt.

A címlapfotó illusztráció.