David Lynch – Rigolyáival táncol az idegeken, máskor egy majmot vallat a legendás rendező

Január 20-án ünnepli 75. születésnapját a filmművészet egyik legmegosztóbb rendezője, David Lynch. A hirado.hu-n hét érdekességet olvashat a művészről.

1.

Irigykedik Spielbergre

Hiába beszélnek a legnagyobb elismeréssel az alkotásairól (a kritikusai szerint persze sokszor érthetetlen, csapongó és kicsit sem élvezetes filmeket készít) David Lynch sajnálja, hogy nem annyira szerencsés mint Steven Spielberg rendező.

„Egyszer egy partin azt mondtam Spielbergnek, hogy annyira szerencsés vagy, mert azokért a dolgokért, amiért te rajongsz, a nézők ezrei rajonganak” – fogalmazta meg könyvében Lynch, amire egyébként Spielberg elegánsan azt mondta, hogy „David, eljutunk arra a pontra, hogy lassan már ugyanannyian látták a Radírfejet, mint a Cápát”. Lynch persze ebben egyáltalán nem volt biztos.

2.

Bátran vállalja a rigolyáit

Lynch mindig különleges hangulatot teremt alkotásaival, minden újranézésnél találhatunk egy olyan momentumot, amit addig elkerülte a figyelmünket. Ez persze nem is csoda, hisz a rémálmainkban sem arra koncentrálunk, hogy épp van-e porcica a radiátor alatt. David Lynch azonban gondoskodik erről. Megszállott és rigolyás művész a Kék bársony című filmben a radiátor alá rendezgette precízen a porcicákat, pedig nem is látszott a képen. Máskor addig nem mehettek be a színészek a forgatásra, amíg el nem készült a rendszámtáblákkal kapcsolatos számmisztikájával, amiben szerepelnie kellett a saját monogramjának is.

Ő az a rendező, aki pontos, meghatározott szempontok szerint dolgozik, gond nélkül kijelenti, hogy szükség lesz egy zöld szobára, rossz bútorokkal, egy színészre, aki most jött elő az erdőből, és cirkuszban táncoló lovakra. Imád cigizni, még az autóban is folyton pöfékel, és ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a forgatásokon is bármikor megtehesse. Előfordul, hogy színészeket csak filmbeli neveiken szólítja. Imádja a feketét, Twin Peaks néven saját kávémárkája van.

3.

Amit még neki sem engedtek

Soha nem készítette el a Ronnie Rocket című filmet, ami még Lynchez képest is egy furcsa sci-fi lett volna, aminek főszereplője egy törpenövésű rocksztár, akinek az a szuperképessége, hogy tud bánni az elektromossággal. Nem kapott rá pénzt, aztán később Lynch arról beszélt, hogy már nem is lenne jó elkészíteni, mert a graffitik tönkretették a helyszínek hangulatát.

4.

Hej, Luke!

George Lucas imádta Lynch filmjét a Radírfejet, ezért később, amikor Lynchet Oscarra jelölték az Elefántember miatt, felajánlotta neki A Jedi visszatér rendezését. Lynch nem vállalta el, pedig minket is nagyon érdekelt volna, hogyan alakítaná a történetet. Egy rajongó elképzelte:

5.

Csókot lopott Elizabeth Taylortól is

Lynch igazi nőfaló hírében áll. Jelenleg a negyedik feleségével él együtt, akitől 66 éves korában született meg negyedik gyermeke, Lula. A rendező még 2006-ban az Inland Empire forgatásán ismerkedett meg a 37 évvel fiatalabb színésznővel, Emily Stofle-lal. Amikor kiderült, hogy az akkor 29 éves nő babát vár, akkor Lynch azt mondta neki, ne felejtse el, hogy a film továbbra is az első.

Korábban a Kék bársonyért Oscar-jelölést kapott, de nem nyert. Akkor Elizabeth Taylor adta át a díjat, és Lynch amiatt sajnálkozott a színésznőnek, hogy bezzeg Oliver Stone megcsókolhatta. Ekkor Taylor megengedte a csókot, és Lynch nem hagyta volna ki. Később egy másik díjátadón újra bepróbálkozott, akkor is sikerrel. Amikor azonban Taylor arról kérdezte, hogy nős-e, megszakadt a kapcsolatuk. A nyolcvanas években találkozott Isabella Rossellinivel, Lynch nem tudta, hogy Ingrid Bergman lánya, de azzal bókolt neki, hogy az is lehetne, annyira szép. Négy évig jegyben is jártak, mindkettőjüknek meghozta a sikert a Kék bársony című film.

6.

Beszélő majom

Rövidfilmet készített a Netflix számára, amiben egy gyilkossággal gyanúsított beszélő majmot vallatott. Jelenleg Unrecorded Night címmel dolgozik egy sorozaton, a forgatás várhatóan májusban kezdődik.

7.

Oscar-jeölést Laura Dernnek tehénnel

Egyszer a Hollywood Boulevardon egy tehén társaságában kampányolt azért, hogy Laura Dern Oscar-jelölést kapjon az Inland Empire című filmért. Nem sikerült neki, de tényleg mindent megpróbált.