Megvan, kik alkotják A Dal 2021 zsűrijét

A Dal 2021 mezőnyének kihirdetéséhez hasonlóan, online sajtótájékoztató során jelentette be a műsor zsűrijének tagjait a közmédia január 15-én. A 10. alkalommal induló dalválasztó show-ban idén is négy szakmai kiválóság véleményezi a dalokat, köztük olyan is, aki első ízben kapott helyet az ítészek között.