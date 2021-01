Egyre többen kedvelik az online nyelvtanulást

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány tavaszi berobbanását követően az emberek biztonsága érdekében, és a tiltó intézkedések miatt az angol nyelvoktatás is online formára váltott, a tanulók zöme pedig a felmérések szerint egyelőre nem is szeretne visszatérni a padokba. A modern kor vívmányaival ma már legalább olyan hatékonyan zajlanak online a nyelvórák, mint személyesen.

A járvány a nyelviskolákat is rendkívül váratlanul érte, és márciusban csakúgy, mint az általános és a középiskolákban, itt is online oktatásra kellett áttérni.

Mivel a korlátozások és a gazdaság leállítása miatt rengeteg ember veszítette el a munkáját, és került ezáltal veszélybe a megélhetése. A magánemberek közül sokan hagyták abba a nyelviskolai képzéseket vagy csökkentették le egyik pillanatról a másikra az erre szánt időt, hogy így is pénzt takarítsanak meg. A vállalkozók egy része ugyanakkor előre próbált menekülni, sokan a később hasznos nyelvtanulás mellett döntöttek.

Kovács Lajos, az Executive Training Center ügyvezetője szerint lényegesen lecsökkent azok száma, akik a személyes részvétellel történő oktatást választják. Részben az emberek biztonságérzete is azt diktálta, hogy ne vegyenek részt csoportos órákon, másrészt a tiltó intézkedések sem tették ezt sokáig lehetővé.

Az etcnyelviskola.hu előtt a nehézségek ellenére mindez új lehetőségeket nyitott, módszertanuk jogtulajdonosa ugyanis kifejlesztett egy saját oktató platformot, amivel olyan módon képesek online csoportos képzéseket tartani, hogy azzal nem veszítenek a hatékonyságból.

„Tapasztalataink szerint eleinte nagyon vegyes volt az online nyelvoktatás fogadtatása, valaki kevésbé volt fogékony rá, de miután kipróbáltuk, megkedvelték és megszerették.” – értékelte a helyzetet a cégvezető.

Olyannyira igaz volt ez, hogy amikor nyáron enyhítettek a korlátozásokon, vissza lehetett volna térni a tantermekbe, de akkor már a tanítványok nem szerették volna ezt. Ezzel együtt persze vannak olyanok, akik ragaszkodnak a személyes jelenléthez, hiszen a technológiával sem áll mindenki olyan szinten, hogy kezelni tudja az online oktatási felületet, másoknak esetleg a megfelelő infrastruktúrája nincs meg hozzá.

Kovács Lajos elmondása szerint a tanulóiknak legkevesebb 80 százaléka tanul jelenleg online. A járvány miatt megszűntek a határok, teljesen mindegy, hogy a tanár és a tanítvány hol van, akár Budapesten, akár vidéken, hiszen az internetes felületen könnyen fel tudják egymással venni a kapcsolatot. Sőt, ez a tendencia az országhatáron túlra is érvényes; nem egy tanulójuk volt már angol nyelvterületről, így például Angliából vagy Ausztráliából.

Az Executive Training Centerben használt Callan-módszerrel az első perctől angol nyelven zajlik az oktatás a legalacsonyabb szinten is. A gyerekeket is 7 éves kortól kezdődően úgy tanítják, hogy magyar szó nem hangzik el az órákon. A módszer semmilyen nyelvvizsgarendszerre nincs ráhúzva, kizárólag a használható angoltudás van a fókuszban. A technika használható egyéni és csoportos oktatásban is.

Kovács Lajos szerint a nyelvtanulásnak az az alapja, hogy ne akarjon az ember mindig mindent lefordítani, hanem tanuljon meg az adott nyelven gondolkozni. A Callan-módszer fókuszában is ez van.

A járvány miatti korlátozások, és a téli idő miatt ezekben a napokban elég kevés lehetőség van a szabadidő eltöltésére, ez az időszak kiválóan alkalmas lehet arra, hogy valamilyen önfejlesztő tevékenységbe kezdjünk. Ezek közül az egyik biztosan jó választás a nyelvtanulás.

