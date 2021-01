Ezek voltak az elmúlt évtized legjobb magyar tévéfilmjei

Bár hosszú időn át alig készültek magyar tévéfilmek, és a kiemelkedő alkotásokra is jóval kevesebb figyelem jutott a mozivászonra gyártott produkcióknál, az elmúlt évtizedben változást tapasztalhattunk: évente több olyan fontos, képernyőre szánt alkotás született, amely ha büdzséjében többnyire nem is, témájával és minőségében versenyre kelhet a nagyjátékfilmekkel. A legjobb kortárs tévéfilmekben közös, hogy leginkább a magyar közelmúlt feldolgozásában és más filmes műfajokkal való ötvözésében jeleskednek (és javarészt Köbli Norbert forgatókönyvíró nevéhez fűződnek). Noha ez az arány az alábbi tízes toplistán is kiütközik, válogatásunkban természetesen más zsánerekben utazó ambiciózus produkciók is helyet kaptak.