Öldöklő a verseny a streamingszolgáltatók piacán

A pandémia tavaly teljesen letarolta a hagyományos mozik piacát, ellenben óriási lökést adott a streamingszolgáltatóknak. Az év két legnagyobb kasszasikere is hozzájuk köthető. A hosszú távú sikerhez azonban nem elég egy-egy gigantikus sikerfilm, hanem folyamatosan bővíteni kell a tartalmat, megtartani az előfizetőket – írta a The Verge.

2020 egyik legnagyobb kasszasiker filmje a Wonder Woman 1984 volt. A 200 millió dollárból készült alkotás eddig 150 millió dollárt hozott a Warner streamingszolgáltatójának, az HBO Maxnak. A mozibevételek a járványhelyzet miatt pár millió dollár bevételt hoztak.

Az év másik nagy alkotása július elején debütált a Disney streamingoldalán. A Hamilton musical és a Wonder Woman 1984 hozta tavaly a legtöbb új előfizetőt a két cégnek.

A hagyományos mozipiacon egy film sikere könnyen lemérhető, hogy mekkora bevételt termelt, amíg műsoron van. A streamingszolgáltatóknál viszont más szempontokat is figyelembe kell venni. A kérdés nem az, hogy az adott filmet hányan tekintették meg, hanem az, hogy az új előfizetők megmaradnak-e.

A tartós siker kulcsa, hogy sikerül-e megtartani az előfizetőket, és alacsonyan tartani lemorzsolódási rátákat. Az újabb és újabb érdekes, izgalmas tartalmat igénylő fogyasztók ugyanis bármikor leiratkozhatnak és pártolhatnak át a konkurenciához.

A havi megújuló előfizetés helyett ezért igyekeznek a szolgáltatók hosszabb időre „magukhoz láncolni” a fogyasztókat, féléves vagy éves ajánlatokkal.

Így áll a piac 2020 végén

A piac legnagyobb szereplője a Netflix, amely közel 200 milliós előfizetőt tudhatott magáénak az év harmadik negyedévének végére. A piac második legnagyobb szereplője az Amazon, mintegy 82 millió előfizetővel.

Az év azonban a Disney számára hozott igazi áttörést. Alig egy évvel az indulás után már 80 millió előfizetője volt, ezzel a leggyorsabb növekedést produkálta a kiélezett piacon. Amennyiben hasonló ütemű marad a növekedés, akkor 2022-re beérheti a piacvezetőt.

Az HBO Go és Max globális előfizetőinek száma 20 millió körül alakult az év végén. Szemben a mobilpiaccal, az Apple nem nagyon rúg labdába ezen a piacon. Az Apple TV előfizetői bázisa ugyanis pár milliós.

Az HBO és a Disney két kasszasiker filmjének piacra dobása után más és más tendencia rajzolódik ki az előfizetői bázis alakulásában. A Hamilton miatt feliratkozók 80 százaléka havi előfizetést választott.

Az HBO viszont ennél valamivel jobban teljesített, mert az új fogyasztók fele-fele arányban választották a havi és a féléves opciókat.

Ennek egyik oka a The Verge beszámolója szerint, hogy az HBO az előfizetőknek havonta elérhetővé tesz egy-egy filmet a mozi premierrel megegyező napon. És ehhez jönnek még a csak online megjelenő filmek, de az HBO erős a dokumentum- és show-műsorok terén is.

A Disney vezetői a december 10-i befektetői tájékoztatón is mintegy félszáz film és tévésorozat címet jelentettek be 2021-re. Ezek a lépések mind azt a célt szolgálják, hogy fenntartsák az érdeklődést és elkerüljék a leiratkozásokat.

Az idei év minden korábbinál is izgalmasabb és intenzívebb versenyt hozhat a streaming piacán. Csak győzzük követni az idővel folyamatosan bővülő tartalmat.

A címlapfotó illusztráció.