Ezeket biztosan nem tudta a Keresztapa kilencvenéves sztárjáról

Hollywood egyik legsokoldalúbb, legkiválóbb színészéről csak kevesen tudják, hogy az Egyesült Államok első elnökét és polgárháborújának déli vezéregyéniségét is a felmenői között tudhatja, mint ahogy azt is, hogy számos jelölése ellenére az Oscar-gálák egyik örök vesztesének számított. A keresztapa Tom Hagenje, az Apokalipszis most Kilgore ezredese, az Összeomlás Prendergast nyomozója január 5-én ünnepli kilencvenedik születésnapját. Ennek alkalmából összegyűjtöttünk tizenöt érdekességet a színészlegendáról.