Covid–19, BFF, társadalmi távolságtartás – íme a legelutasítottabb angol szavak

A Covid–19, a társadalmi távolságtartás, valamint az ezekben a bizonytalan időkben is szerepel a gyakran használt szavak, kifejezések és nyelvi fordulatok listáján, amelyeket a michigani Lake Superior Állami Egyetem évente közzétett ajánlásában az angol nyelvből száműznének.

Az egyetem 46. alkalommal állította össze a listát. Az intézménynek tavaly eljuttatott 1450 jelölés között mintegy 250 a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szó, kifejezés és nyelvi fordulat szerepelt, amelyet túl sokszor, helytelenül vagy értelmetlenül használtak.

A toplistára felkerült tíz kiválasztott szó és kifejezés között hét állt kapcsolatban a koronavírussal, az élen a Covid–19-cel. De a példátlan is, amit már 2002-ben is listára vettek, visszatornászta magát a sor elejére, és ezt a szót is száműznék.

A Sault Ste. Marie-ben működő egyetem bő öt évtizede állítja össze a listát, magyarázata szerint „a nyelv kiválóságának fenntartása, védelme és támogatása érdekében, a túlhasznált, felesleges, oximoronnak tekinthető, közhelyes, logikátlan, értelmetlen és egyéb módon hatástalan vagy irritáló szavak és kifejezések elkerülésére ösztönözve”.

Mindeddig több mint ezer szó vagy kifejezés került a listára. A jelölések, amelyekből az egyetem választ, az Egyesült Államok különböző vidékeiről és számos más országból is érkeznek.

A száműzendő szavak és nyelvi fordulatok közé sorolták még a feltétlenül, a BFF (best friends forever), azaz örökké a legjobb barátok, valamint a Donald Trump egy Twitter-üzenetében szereplő „covfefe” elírást is. A listát összeállító bizottság kiemelte, hogy a jelölt szavak között nagy számban szerepleltek a koronavírussal kapcsolatosak, amelyek tavaly eluralkodtak a nyelvben.

Nem számít, mennyire szükségesek, illetve társadalmilag és orvosilag hasznosak ezek a szavak, a bizottság nem tehet róla, de azt kívánja, bárcsak a vírussal együtt száműzhetnénk őket

– fogalmaztak.

A listára került a társadalmi távolságtartás is. „Miközben ez a frázis hasznos, mivel a maszkviselés és a távolságtartás fontos a vírus terjedésének megakadályozásában, hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem állunk készen arra, hogy ez a kifejezés haszontalanná váljon” – magyarázták.

Száműzendőnek ítélték a mind együtt vagyunk ebben, a roppant nagy körültekintéssel és az ezekben a bizonytalan időkben kifejezéseket is.

A tiltott szavak hagyományát a néhai W. T. Rabe, az egyetem egykori PR-igazgatója teremtette meg. Rabe és egyetemi kollégái az 1975-ös szilveszteri partin álltak elő az első listával, amelyen azok a szavak és kifejezések szerepeltek, amelyeket az emberek szívből utáltak.

A címlapfotó illusztráció.