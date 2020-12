Ezek a filmek jobbak, mint bármelyik szilveszteri buli

Megosztás Tweet



Az idei szilveszter a járvány és a kijárási korlátozás miatt más lesz, mint az eddigiek. A megszokott bulik is elmaradnak, hiszen este nyolc és hajnal öt között mindenkinek otthon kell lennie. A hirado.hu néhány filmklasszikust ajánl a bulizás helyett.

Listánk természetesen szubjektív, és ahogy az lenni szokott, a kimaradó alkotások éppen olyan érdekesek lehetnek, mint amik bekerültek.

Keresztapa-trilógia (1972, 1974, 1990)

Francis Ford Coppola klasszikusával az év bármelyik napján jól járunk, így természetesen szilveszterkor is. A második rész ráadásul felidézi azt a történelmi eseményt is, amikor 1959. január 1-én Fidel Castro átveszi a hatalmat Kubában. Michael (Al Pacino) Havannában tölti a szilvesztert egy új üzlet reményében, de sajnos elárulják, és a forradalom is megakadályozza ezt.

A profi (1981)

Nemcsak Jean-Paul Belmondo zseniális játéka, de az idén elhunyt Ennio Morricone felejthetetlen filmzenéje miatt is érdemes időről, időre újranézni ezt a francia klasszikust. Amikor a főhős Joss Beaumont a film végén a helikopterhez sétál a sokadik újranézés után is reménykedünk, hogy talán ezúttal sikerül neki…

Csillagok háborúja-trilógia (1977, 1980, 1983)

Habár az első Csillagok háborúja történet bemutatása (1977) óta már három trilógia és számtalan kapcsolódó történet készült, a legtöbbek számára még mindig az eredeti három film az igazi. Így mi is azt ajánljuk, hogy ezeket vegyük elő, ha szilveszterkor is egy messzi, messzi galaxisba vágyunk…

Három férfi és egy kis hölgy (1990)

Kedves kis családi történet egy kislányról, az anyukájáról és a három fogadott apukájáról. A filmet ráadásul az év utolsó napján 16:13-kor a Duna is levetíti.

Vissza a jövőbe-trilógia (1985, 1989, 1990)

Az biztos, hogy a jövőbeli lehetséges időutazók nem a 2020-as évet fogják választani, ha beülnek az időgépükbe. Mi azonban bátran tehetjük ezt Marty McFly (Michael J. Fox) és a Doki (Christopher Lloyd) kalandjaival! Érdekesség, hogy mára a filmek készültekor oly távolinak tűnő 2015-ös évet is magunk mögött hagytuk.

Kincs, ami nincs (1981)

A szilveszter általában a vidámságról és az örömről szól. Ennek jegyében ajánljuk Bud Spener és Terence Hill egyik legjobb moziját. Habár a két olasz pofonosztó filmjei közül nehéz választani, de – talán a bohókás bennszülött, Anulu miatt, talán másért – a legtöbben talán ezt a történetet szeretik a legjobban.

Terminátor 2. (1991)

Ritka, hogy egy több filmből álló sorozat második része szól igazán nagyot, de a Terminátor-mozik esetében kétségkívül erről van szó. A filmben elhangzó idézetek, (Visszatérek, Hasta la vista baby, Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed) a mai napig a fülünkben csengenek és talán egyetlen robot (bocsánat kibernetikus organizmus, vagyis élő szövet a fém vázon) halálát sem sirattuk meg azóta sem ennyire…

Csillagok között (2014)

A nem is távoli jövőben az emberiség a létéért küzd a Földön, így egy bátor űrhajós csapat megpróbál új világokat felfedezni a távoli galaxisokban, amik alkalmasak lehetnek arra, hogy „odaköltözzünk”. A történet számtalan fontos problémát feszeget (környezetszennyezés, klímakatasztrófa, az emberiség küldetése, a tudomány szerepe, intergalaktikus utazások, hogy csak párat említsünk), a legtöbb válaszra azonban nekünk kell rájönnünk.

Eredet (2010)

Christopher Nolan rendező a Csillagok közthöz hasonlóan itt is egy páratlan utazásra invitálja a nézőt, igaz itt a világűr helyett az emberi elmébe és az álmok világába kalandozhatunk. De mi történik, akkor ha már azt sem tudjuk mi a hamis és mi valóságos? Vajon meddig pörög Cobb (Leonardo DiCaprio) toteme? Eldől, vagy állva marad?

Az oroszlánkirály (1994)

A végére egy klasszikus rajzfilmet hagytunk, amivel a fiatal kisgyermekes szülők nemcsak saját csemetéjüket taníthatják a jóról és a rosszról, vagy a család és a hagyományok fontosságáról, de felidézhetik saját gyerekkorukat is.