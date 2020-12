Karácsony a KFC-ben, retek szobrok az ünnepi díszlethez, avagy furcsa szokások a világból

Egy izlandi legenda szerint például egy pár ajándék zokni életet is menthet. A szigetországban ugyanis karácsony táján előbújik Jólakötturin, a Karácsonyi Macska, aki mindenkit megeszik, aki nem kapott ruhadarabot karácsonyra. A hagyomány a 19. század körül származhat, és nagyjából azt a célt szolgálja, mint nálunk a Krampusz vagy a virgács: hathatós indok, hogy a gyerekek jól viselkedjenek.

Az izlandi tradíciók szerint ugyanis a gyerekeknek még az ünnep előtt be kellett fejezniük házimunkáikat és feladataikat – ha ez sikerült, ruhát kaptak jutalmul ajándékba. Aki viszont lusta vagy rendetlen volt, az ruha nélkül maradt, a rémmacska pedig felfalta.

