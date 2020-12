Grétsy László: Karácsonykor egymagam leszek, de a könyveim között nem fogok unatkozni

A járványhelyzet miatt online műsorban adták át idén a közmédia legrangosabb díjait, melyek közül az ismeretterjesztői Tőkéczki László-díjat Grétsy László, a nyelvművelés kiemelkedő alakja, az Álljunk meg egy szóra! egykori műsorvezetője kapta. A professzor a hirado.hu-nak elárulta, hogy nagyon büszke az elismerésre.

„A Tőkéczki László-díjat anyanyelv ápoló tevékenységemért kaptam. Természetesen büszke vagyok rá, ugyanis nyelvészként egész életemben egyik legfőbb célom volt csodálatos hangszerünk, anyanyelvünk rejtelmeinek felderítése, titkainak felkutatása, szépségeinek, gazdagságának minden ezek iránt érdeklődővel való megismertetése és megszerettetése” – mondta a professzor, akit súlyosan érint a járvány, de nem maga, hanem mások miatt.

„Végtelenül sajnálom azokat, akik a járvány, valamint a járvány elleni küzdelem szükségszerű velejárói, főleg munkájuk, munkalehetőségeik beszűkülése vagy elvesztése miatt ellehetetlenültek. Gondolok itt zenészekre, színművészekre, szállodaiparban, utazási irodákban dolgozókra, taxisokra, és még hosszasan sorolhatnám. Bizonyára olyanok is voltak és vannak, akiknek magánéletük is megsínylette ezt, talán családi életük is tönkrement emiatt. Szívből kívánom nekik, hogy ez csak átmenetinek bizonyuljon. Azért őket sajnálom, mert az én munkámat a járvány tulajdonképpen nem nehezítette. Korábban persze én is sokat jártam előadásokat tartani, de most, szépkorúan ezt már akkor sem tenném, ha módom lenne rá” – állítja a 88 éves szakember, aki úgy gondolja, hogy karácsonykor is jobb lemondani a személyes találkozásról.

„Hogy kísértésbe ne essünk, szeretteimnek már december közepén küldtem levelet, s abban kívántam nekik áldott, békés karácsonyt és nagyobb részében már járvány- és vírusmentes új évet, ezzel is felhíva a figyelmüket arra, hogy idén mindnyájunknak jobb lemondanunk a személyes találkozásról, még ha ez nehezünkre esik is! Ezzel teszünk jót egymásnak. Otthon leszek, egymagam, de könyveim között, tévém, számítógépem, telefonom közelében. Nem fogok unatkozni!”

A világjárvány a nyelvünket is befolyásolja

A professzor szerint nem kétséges, hogy 2020-ban azok a szavaink meghatározóak, amelyeket a világjárvány hozott magával.

„Én magam is írtam cikket némelyikről például az Élet és Tudományban, de az általam szerkesztett Édes Anyanyelvünk című folyóiratnak is szinte mindegyik számában jelent meg ezzel foglalkozó cikk: Koronavírus és távoktatás, Humorral a járvány ellen, Koronavírus-folklór, Pandémia stb. Arra a kérdésére, hogy melyek a meghatározó szavak, betűrendben: arcmaszk, vagy csupán maszk; Covid-19 (helyesírási változatai: Covid19, COVID-19, COVID19); gyorsteszt; karantén (és egész családja: karantárs, karantéboly, karanténfergés stb. Veszelszki Ágnes jóvoltából egy könyv is megjelent Karanténszótár címmel); könyökpacsi; lélegeztetőgép; szükségkórház; vakcina; vesztegzár. Ezek a meghatározó erejűek, de nem külön-külön, hanem együttesen!”

Ezek a legszebb magyar szavaink

Grétsy László elárulta nekünk, hogy véleménye szerint melyek a legszebb magyar szavak.

„Különféle szempontokból lehet összeállítani a legszebb szavak listáját: a szavak hangzása szerint, jelentése(i) alapján, szófajok szerint, és így tovább. Én a legszebb szavak listájába csak főneveket vettem be, holott nagyon szép igéink, mellékneveink is vannak. Így viszont egységesebb a lista. Nekem azok a szavak tetszenek legjobban, amelyeknek hangalakjuk sem csúnya, jelentésük pedig szép, s maga a szó már eleve jó érzéssel tölti el az embert. Íme, az én tíz kedvenc szavam: anyanyelv, béke, boldogság, család, édesanya, gyermek, haza, öröm, szerelem, szülőföld.”

Online díjátadó

Ahogy arról korábban írtunk, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. által alapított díjakat rendhagyó módon, online ünnepi műsorban adta át Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.