Premierekkel érkezik az M2 Mesemozi a téli szünetben

A reklám-és erőszakmentes M2 Gyerekcsatorna a téli szünetben is gondol a legkisebbekre. December 21. és január 3 között minden nap egy nagyszerű filmmel kedveskedik a gyerekeknek. A közmédia gyerekcsatornájának téli kínálatában kicsik és nagyok is találhatnak kedvükre valót. Természetesen a mesemozi mellett találkozhatnak a csatorna nézői a már jól ismert és szeretett kedvencekkel és új premier filmekkel is.