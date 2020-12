Győztünk, tehát létezünk – animációs film készült a pozsonyi csatáról

A magyarság ugyan jó néhány sorsdöntő ütközetet megvívott 896 és 1945 között, a 907-es pozsonyi csata abból a szempontból a legmeghatározóbb, hogy tétje nem kevesebb, mint a magyarság megmaradása volt.

– hangsúlyozta Horváth-Lugossy Gábor. Az MKI főigazgatója elmondta, az ötvenperces animációs film nem csupán a harci eseményekre összpontosít, a játékidő első felében a korfestésre helyezik a hangsúlyt: az ismeretterjesztő, animációs játékfilm bemutatja a magyarok szokásait, hitvilágát és életmódját, bepillantást enged a korabeli állattartás mindennapjaiba, agrármesterségekbe (pl. méhészet és borászat), de a korabeli fegyverzetről, valamint az öltözetről is szakértői igénnyel értekezik.

A csata rekonstruálásához salzburgi, freiburgi és bajor évkönyvekben, nekrológokból fennmaradt írott források és azóta született publikációk, értekezések álltak az alkotók rendelkezésére, de az átfogó képhez számos közvetett forrás feldolgozása is hozzájárult a 16. századi Johannes Aventinus történetíró korábbi évszázadok leírásaiból származó szövege, amely idézi IV. (Gyermek) Lajos keleti frank királynak a magyarok kiirtásáról szóló nyilatkozatát (a csonka változat szerint: „Decretum...Ugros eliminandos esse" - a szerk.), éppúgy hitelesnek tekinthető, mint azok a bizánci és arab források, amelyek a magyarok haditechnikáját ismertetik – világított rá az igazgató. Mint mondta, ezekből tudjuk azt is, hogy a 10. század eleji, főként lovas harcosokból álló magyar sereg összlétszámában nagyjából húszezer főt számlálhatott, míg a nyugatiak valószínűleg hatvan- és százezres közötti létszámot elérő haddal indultak a csatába.

– magyarázta Horváth-Lugossy. Megjegyezte, a megsemmisítésünk (a latin eliminare igéből – a szerk.) helyett egyes fordításokban felmerült „kiűzés” szó jelentéstartalma bizony ugyanazt a barbár brutalitást hordozta a kora középkorban.

Bár arra nincsen egzakt válaszunk, hogy Árpád mikor, hol és miben halt meg, a több lehetséges válasz közül azt tartjuk a legvalószínűbbnek, hogy még életben volt a csata idején, és életkora alapján is részt vehetett a harcokban. Ha így volt, a csodálatos magyar nyelv is segítségünkre lehet Árpád szerepének megfejtésében: az elöljárók ugyanis a csatákban is elől jártak szükség esetén. Ha kellett, a csata közben maguk vezettek csapatokat. Ilyen személyes részvétel, kockázatvállalás, példamutatás a korábbi és későbbi uralkodóinknál is tapasztalható