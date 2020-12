Koncerttel köszöntik az újévet a közmédia csatornái

Megosztás Tweet



Január 1-jén láthatják a nézők a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjét, az Újévi nyitányt Kovács János karmester vezényletével.

A tavalyi évben hagyományteremtő jelleggel, az MTVA, a Zeneakadémia és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek összefogásával indult együttműködés az idei évben folytatódik. Egy különleges hangulatú, felemelő koncerttel készülnek a szervezők.

„Nagyon fontos, hogy ezekben a nehéz hónapokban, amikor fizikai és lelki terhekkel, bezártsággal kell szembenéznie a társadalomnak, a zene erejével megvigasztaljuk az embereket, és örömöt, élményt, reményt vigyünk az otthonaikba, a szívükbe – mi erre esküdtünk fel. Megtiszteltetés a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara számára, hogy muzsikával köszöntheti az újesztendőt és az egész országot az M5 televízió és a Bartók Rádió közvetítésével. Mindezt egy olyan patinás és páratlanul szép helyszínről, mint a Zeneakadémia nagyterme, a magyar zeneművészet világhírű fellegvára. Nem véletlen, hogy Erkel, Liszt, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit szeretnénk ajándékba átnyújtani mindenkinek az év kezdetekor” – mondta Devich Márton, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezetője és a Bartók Rádió csatornaigazgatója.

„Különleges zenei kalandot kínál a Zeneakadémia, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Közmédia együttműködésében megvalósuló újévi koncert. Szeretettel és a lelket gyógyító muzsikával öleljük körbe a zenekedvelőket, hangjegyekbe rejtett érzéseket hívunk elő, még akkor is, ha elszorult torokkal pillantjuk majd meg a képernyőn az üres nézőteret. Idén is a Magyar Rádió méltán népszerű Szimfonikus Zenekara teremti meg az új év ünnepén azt a kivételes légkört, amelyben a várakozás és a remény ötvöződik örömteli találkozásokkal – ezúttal az online térben. Büszkék vagyunk a Zeneakadémia fiatal szólistáira, közreműködő tehetségeinkre: Devich Gergelyre (cselló), Fekete Borbálára (népi ének), Pusker Júliára (hegedű), Seidl Dénesre (trombita). A helyzet a világban még mindig változékony, ám az újévi koncert így is felemelő pillanatokat tartogat e különös fordulatokat hordozó, kiszámíthatatlan jelenben” – tette hozzá Dr. Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora.

Az újévi koncertet Kovács János karmester vezényli, akinek munkássága felöleli a klasszikus-romantikus operarepertoár műveit, valamint a kortárs darabokat – több magyar mű ősbemutatóját dirigálta. A Liszt- és Kossuth-díjas érdemes művész a 2014/15-ös évad óta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának állandó karmestere.

A rendhagyó est műsorvezetője Bősze Ádám lesz.

Újévi nyitány január 1-jén 18 órától a Bartók Rádióban, 19.30-tól az M5 műsorán!

A címlapfotó illusztráció.