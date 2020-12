Így vészelik át a járványt a bezárt színházak

Megosztás Tweet



A koronavírus-járvány változásokat hozott a színházak életében: az előadások hosszú szüneteltetése nehéz helyzetbe hozta a társulatokat, a kötelező távolságtartás, a közösségi rendezvények korlátozása azonban eddig felfedezetlen utakra tereli őket. Lássuk, az ünnepi időszakban milyen kreatív programokkal, előadásokkal tartják a kapcsolatot közönségükkel a teátrumok Budapesten és vidéken.

Folyamatosak a Nemzeti Színház közvetítései a teátrum online csatornáin, legközelebb augusztus 21-én Tóth Auguszta önálló estjét közvetítik a NEMZETI StreamPAD!-on. Legutóbb egy különleges produkció is zajlott a bezárt színházak előtt.

„Zenével és tánccal küzdenek a kilátástalanság ellen és állnak ki a kényszerűségből bezárt színházakért és az élő produkciók nélkül maradt közönségért magyar művészek, akik Wolf Kati Vár a holnap című dalára adnak elő egy koreográfiát a budapesti utcákon, a bezárt színházak homlokzatai előtt, így a Nemzeti főbejárata előtt is.” – írták a Nemzeti Színház Facebook oldalán.

A videón Adler Judit, Baranya Dávid, Glonczi Marcella, Hermann Bertold, Hernicz Albert, Kocsis Lili, Kovács Péter, Kovács Richárd, Misik Renáta, Németh Eszter, Rimár Izabella, Schaub Ingrid, Solner Dániel, Stana Alexandra, Túri Lajos Péter, Végh Katalin, Vincze Kitti és Zombori Dorottya táncolnak.

Vidnyánszky Attila és társulata az idén is csatlakozott az MTVA Jónak lenni jó jótékonysági kampányához, amelynek támogatói egy az autista gyerekeket és családjukat segítő diagnosztikai és terápiás centrum létrehozásához járulhatnak hozzá. Ehhez kapcsolódóan a színház meghirdette saját akcióját is Vedd át, és terjeszd: segíteni jó! szlogennel, amelynek keretében a Magyar Teátrumi Társaság tagjait szólítják meg, hogy ők is álljanak össze egy-egy csoportos SMS-küldésre, vagy hívásindításra.

A kampányhoz csatlakozott a Veszprémi Petőfi Színház is, amely az Esőember produkcióhoz kapcsolódó extra ajándékcsomagot ajánlott fel. A részvételhez kisfilmet is készített a színház, amelyben a darab főszereplője, Oberfrank Pál színházigazgató és a társulathoz újonnan csatlakozott Szalay Bence látható.

A szintén az online térbe költözött Katona József Színház több figyelemre méltó darabbal jelentkezik a koronavírus-járvány idején. Legközelebbi, élőben közvetített előadásukat december 19-én mutatják be: Gogol Egy őrült naplója című „pétervári elbeszélését” Bodó Viktor állítja színpadra Keresztes Tamás főszereplésével. Az előadás különlegessége, illetve másik fontos „szereplője” a környezetet és atmoszférát megteremtő loop, amellyel élőben születik meg az előadás zenéje. Szívvel ajánljuk a színház idei utolsó „éteri” előadását is: Lukáts Andor rendezését, a húsz éven át töretlen sikerrel futó Portugál felvételét december 31-én este nyolc órától közvetítik.

A Thália Színház is folyamatosan közvetíti darabjait, legutóbb Csányi Sándor rendezésében láthattuk a Premierajándék című darabot, amely egy próbafolyamaton keresztül mutatta be Oscar Wilde Lady Windermere legyezője című vígjátékának színrevitelét. Az előadást december 15-én az M5 csatornán is láthattuk. A Thália ugyanakkor különleges virtuális adventi kalendáriummal is segíti a kapcsolattartást közönségével. Facebook- és az Instagram-oldalán a teátrum egy-egy művésze jelentkezik az otthonából az adventi időszak minden napján szívet melengető karácsonyi történetekkel, kedves üzenetekkel, a halpucolással vagy a grincsfakészítéssel kapcsolatos vicces és praktikus tanácsokkal.

Különböző ötletekkel több budapesti és vidéki színház is részt vesz az adventi kalendárium akcióban: a József Attila Színház játékra invitál, amelyben minden nap a társulat más művésze tesz fel a repertoáron szereplő előadásokról egy kérdést. A kisorsolt szerencsés válaszadó az igazgatói páholyból élvezheti azt az előadást, amellyel kapcsolatban a helyes választ adta, valamint átvehet egy személyes relikviát a kérdést feltevő színésztől.

Online adventi naptárba rendezett új produkciókkal és eddig kiadatlan felvételekkel hangolja az ünnepekre közönségét a Magyar Állami Operaház is, amely minden adventi nap egy – az ünnepkörhöz köthető – dal, ária, opera- vagy balettrészlet és hangszeres darab új felvételét mutatja be honlapján és közösségi oldalán. A karácsony előtti utolsó OperaSzerdán, december 23-án Mozart A varázsfuvola című operájának keresztmetszetét közvetítik az Eiffel Műhelyház Hevesi Sándor házi színpadáról 20 órától a Facebookon.

Az Örkény Színház társulata egyrészt a koronavírus-járvány miatt, másrészt a tavasszal indult Vers csak neked elnevezésű akciójuk sikerén felbuzdulva építette ki idén saját stream stúdióját, és megkezdte előadásai rendszeres online élő közvetítését. Az Örkény előadásait nyolc kamerával közvetítik – megjegyezzük, a színházak között nem egyedüliként: a Pesti Magyar Színház például hét kamerával rögzíti az előadásait –, egyes előadások esetében pedig a nézők két kamerakép közül választhatnak, vagyis másik nézetre is klikkelhetnek.

A vidéki színházakban sem állt meg az élet a koronavírus miatt. Van, aki ZOOMon szereti címmel indított kötetlen beszélgetéssorozatot a debreceni Csokonai Színház. A teátrum hetente kedd és péntek reggel 9 órától osztja meg Facebook-oldalán a társulat tagjaival folytatott beszélgetéseket, amelyekben Mészáros Ibolya színművész a darabok – jelen esetben az Edmond és a Finálé című előadás – Zoom-alkalmazás segítségével zajló előkészületeiről faggatja kollégáit. A színésznő célja, hogy az online tereferék során bemutassa „a színész mögött az embert”. Mint ismert, a színházat éppen felújítják, társulata pedig az embert próbáló online próbák mellett azon igyekezett, hogy adventi naptárában ikonikus karácsonyi filmekből vett jelenetekkel, kreatív ötletekkel, zenével, költőink, íróink gondolataival támogasson mindenkit az ünnepi elcsendesedésben.

Gyereksarok

Színházi gyerekprogramokban sincs hiány a járvány idején – az online térbe költözés előnye, hogy a fővárosból is végignézhetjük a vidéki előadásokat, vidéken a fővárosiakat. A Budapesti Bábszínház produkcióit nem élő közvetítések formájában, hanem online filmként tekinthetik meg a gyerekek. A bábszínház is azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy darabjait professzionális minőségben rögzítse olyan apró vizuális részletekre, gesztusokra, mozdulatokra is fókuszálva, ami a nézőtérről nem mindig látható. December hátralévő részében a „bábfilmszínházban” olyan előadások közül válogathatunk , mint a Rumcájsz, a Holle anyó vagy a 80 nap alatt a Föld körül.

A szegedi Kövér Béla Bábszínház online műsorlerakatában kapott helyet a szintén több kamerával rögzített Lakjatok mi szívünkben című produkció, amelynek felvételét minden adventi vasárnapon sugározzák a bábszínház honlapján. A zenés, dalokban gazdag darab különlegessége, hogy korunkban elevenedik meg a Szent Család betlehemi szálláskeresésének és a kis Jézus születésének története. Mária és József egy mai város házainak ajtajain kopogtat, hogy hajlékra leljen. Az angyal nem a pásztoroknak, hanem a 21. század emberének hozza az örömhírt. Napjaink városlakói azonban mindig rohannak, idegeskednek, nem érnek rá sem az ünnepre, sem az örömhírre, sem a kis Jézusra.