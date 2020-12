Titokzatos videón a Mass Effect új része – a sztori folytatódik

A játékot fejlesztő BioWare a Twitteren jelezte, hogy a következő játék már „korai gyártás” alatt áll.

Get a sneak peek at a new chapter... @BioWare is now in early production on the next #MassEffect! pic.twitter.com/dPxS6zHRmx

— Mass Effect (@masseffect) December 11, 2020