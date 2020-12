Tökéletes páros: így szeretett egymásba a sátán és 2020 – VIDEÓ

Megosztás Tweet



A határokat feszegeti Ryan Reynolds reklámcége, mely rendhagyó szerelmi történetet mutat be a Match.com társkeresőnek készített legújabb kampányában. A három kisfilm a sátán és 2020 románcán keresztül figurázza ki, milyen pokoli év is volt az idei.

Míg a legtöbb cég óvatosan használja a viszontagságos idei évet vagy éppen a pokol urát, amikor reklámozni akar, addig Ryan Reynolds reklámcége, a Maximum Effort legújabb kampánya kíméletlenül felhasznál és fanyar humorral a néző orra alá dörgöl minden kellemetlen pillanatot. Nem is csoda, hogy a Match.com-nak készített három pokoli alkotás felrobbantotta az internetet.

A történet 11 hónappal ezelőtt kezdődik az alvilágban, ahol a sátán éppen unatkozva figyeli mobiltelefonján a társkeresőt, amikor is bekövetkezik az elképzelhetetlen: az oldal partnert talált neki.

Bár az átlagember, aki átélte 2020-at, pontosan tudja, hogy az évet megtestesítő nő és a bukott angyal „lelki társak”, a sátánnak csak az első randin tűnnek fel a „közös vonások”.

Szikrázik a levegő, szóródnak a villámok, és végül a nő töri meg a csendet:

Szóval honnan származol?” „A pokolból” – válaszolja a sátán. „Én is” – mondja a nő.

Ezt követően tanúi lehetünk, ahogy a turbékoló szerelmespár az év folyamán – a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően is – két kanállal falja az életet: kempingezés egy „WTF” (egy angol kifejezés rövidítése, jelentése: mi a „fene” – a szerk.) feliratú amerikai futballpályán, közös edzés és jógázás egy lezárt konditeremben, filmnézés egy üres moziban, WC-papír-lopás egy mosdóból, szelfizés egy felgyújtott szemetes előtt.

A legszebb pillanatok közé még az is befért, ahogy a sátán többszöri győzködés ellenére sem hajlandó bemenni egy templomba.

A romantikus kisfilm végén a sátán és 2020 a Queensboro bridge mellett egy padon ülve, összebújva nézi, ahogy meteoritok csapódnak be New Yorkban.

„Csak azt szeretném, ha ez az év sohasem érne véget” – mondja a sátán. „Ki akarná?” – teszi fel a költői kérdést partnere.

Reynolds cége itt nem állt le, két újabb reklámot jelentetett meg. Az elsőben a sátán és 2020 egy páros interjúban számol be románcáról a kulisszák mögött.

„Sokkal rosszabb férfiakkal is randiztam már, mint ő. Úgy értem, hogy ő legalább híres” – ismeri be 2020 az „exkluzív interjúban”, melyben az is kiderül, milyen keresési szűrőket állított be a sátán, hogy meglelje élete párját.

„A beállításoknál az öröm, boldogság, WC-papír és az értelem szavakat szűrtem ki”

– fejti ki a pokol helytartója, amire 2020 jelzi, hogy bizony vele megütötte a főnyereményt.

„Megért, ez a legfontosabb. Olyanra van szükséged, aki türelmes és meglátja mi van a felszín alatt” – mondja romantikusan a sátán.

„A Föld felszíne alatt” – süti el a kézenfekvő viccet 2020,

majd kijelenti, hogy ők a tökéletes páros.

A Match.com reklámjának szlogenje már a jövőbe tekint, az ironikus filmmel hátra kívánják hagyni ezt a borzalmas évet, és ezt kérik a felhasználóiktól is: „Legyen 2021 az ön éve.”

A rendhagyó marketingfogás elsöprő sikert aratott a YouTube-felhasználók között, akik szintén humorral fűszerezték kommentjeiket.

„Remélem a gyereküket nem 2021-nek hívják majd” – írta egy hozzászóló.

Nos, ha lehet hinni a harmadik kisfilmnek, akkor ettől nem kell tartani. Ha már így végigkísértük románcát, 2020 elárult egy titkot:

„Igazándiból már találkoztam 2021-gyel. Figyelmes, elég laza, szelíd és csapatjátékos – de nem a politikában”.

„Unalmas!” – fakadt ki a sátán.