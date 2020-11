Presserék előtt tiszteleg új lemezével a Csík Zenekar

Megosztás Tweet



A Locomotiv GT előtt tiszteleg A dal a miénk című új lemezével a Csík Zenekar. A rockszámok népzenei ihletésű átdolgozásairól is ismert együttes friss albumán közreműködött Presser Gábor, Karácsony János és Kovács Kati.

„Óévbúcsúztató koncertjeinket Budapest mellett Egerben is meg szoktuk tartani. Tavaly Pici bácsi és James volt a vendégünk, és a fellépésre velük próbálva állapítottuk meg, milyen sok LGT-dalt játszottunk már az évek során. Arra gondoltam, jó lenne lemezt csinálni ezekből” – mondta Szabó Attila, a Kossuth-díjas Csík Zenekar hegedűse, gitárosa, az LGT-dalok átdolgozója az MTI-nek.

Az együttes és Presser Gábor, az LGT vezetője, fő zeneszerzője közötti kapcsolat több mint tízéves. A zeneszerző más fellépők mellett ott volt a Sziget fesztivál nagyszínpadán 2012-ben tartott Daloskönyv című esten is, amelyen elhangzott a mostani albumról két dal, az És jött a doktor, valamint a Rock and roller.

„A Miénk itt a tér és A dal a miénk átdolgozása kifejezetten erre a lemezre készült, a Jóbarátok vagyunkra 2018-ban csináltam meg a mi verziónkat, amikor a Csík 30 + Szabó Attila 50 jubileumi koncert volt Egerben. Az átdolgozásdi fordítva is létezik: Presser Gábor Rúzsa Magdival közös koncertjein a mi egyik nótánkat, az Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen... címűt is elő szokta adni” – fejtette ki Szabó Attila.

Az 1988-ban Kecskeméten Csík János hegedűs-énekes vezetésével megalakult Csík Zenekar 2005-ös albumán (Senki nem ért semmit) szerepeltek először a felvidéki, békési és erdélyi muzsikák mellett rockszámok (akkor a Kispál és a Borz néhány dala) feldolgozásai.

A magyar népzenébe és a zenekar hangvételébe belesimuló verziók alapját azóta is Szabó Attila készíti, ezek a számok (elsősorban Kispálék Csillag vagy fecskéje és a Quimby Most múlik pontosanja) komoly népszerűséget hoztak a Csík Zenekar számára.

„Amikor elkészülök egy-egy feldolgozással, mindig megmutatom az eredeti szerzőnek, mert fontos, hogy neki is tessen a dolog, így volt ez Presser és Karácsony esetében is. A dal a miénk című lemez többek között abban különbözik más tribute-produkcióktól, hogy a megidézettek is közreműködtek. Az album anyagát tavasz végén kezdtük összerakni, amikor a koronavírus-járvány első hulláma után már ezt megtehettük együtt. Kicsit finomítottunk néhány korábbi verzión, volt, hogy kicseréltünk egy-egy akkordot. Az anyagot együtt, élőben játszottuk fel” – mondta a zenész.

A lemez egyik különleges pillanata, amikor a Loksi című 1980-as lemezről átemelt Áldd meg a dalt "csíkosított" változatában a kalotaszegi hajnalit a szerző, Karácsony János énekli. A népdal felcsendülésekor az együttes ugyanazokat a harmóniákat játssza, amelyek az eredeti LGT-számban vannak.

"Csodálatos együtt muzsikálni azokkal, akiknek a zenéjén felnőttem."

A CD-n, amely a Tom-Tom Records gondozásában jelenik meg, a két LGT-zenész mellett a Rock and rollerben Kovács Kati, illetve szájharmonikán Ferenczi György is hallható.

„Gyerekkoromban imádtam ezt a dalt, a feldolgozáshoz az ötletet egy régi román táncmuzsika, a calus adta, ami a Tiszta szívvel című, 1997-es lemezünkön is hallható.”

Szabó Attila reméli, hogy a népzene népszerűsítése mellett a Csík Zenekar feldolgozásai az LGT-t is megismertetik azokkal a fiatalokkal, akik a régebbi zenéket nem hallgatják.

A dal a miénk című lemezt idén ősszel tervezték élőben bemutatni, jövő tavaszra pedig turnét szerettek volna, ami a mostani elképzelések szerint 2021 nyarán valósulhat meg. A mostani CD- és digitális megjelenés után jövő év elején vinyl formátumban is elérhető lesz az anyag.

A Csík Zenekar idei óévbúcsúztató koncertje a járványhelyzet miatt elmarad, helyette egy néhány évvel ezelőtti, eddig még ki nem adott fellépésük anyagát lehet december 28-án online streamelni. Az együttes jövőre tervezi új lemez megjelentetését.

A Csík Zenekar legutóbbi albuma, az Amit szívedbe rejtesz 2014-ben jelent meg. A csapatban Csík János és Szabó Attila mellett Barcza Zsolt (cimbalom, tangóharmonika), Bartók József (bőgő), Kunos Tamás (brácsa, dob), Majorosi Marianna (ének) és Makó Péter (szaxofon, tárogató, klarinét) játszik.

A jövőre ötvenéves LGT a magyar könnyűzenei színtér kiemelkedő szereplője, amely tizenhárom stúdióalbumot készített, ért el sikereket az Egyesült Államokban és Angliában is.

Az LGT utolsó felállásában, 1977-től Presser Gábor (billentyűs hangszerek, ének) és Karácsony János (gitár, ének) mellett Somló Tamás (ének, basszusgitár, szaxofon) és Solti János (dob, ütőhangszerek) szerepelt; a csapat Somló 2016-os halála után beszüntette tevékenységét.

Korábban az azóta elhunyt Barta Tamás (gitár) és Laux József (dob), valamint Frenreisz Károly (basszusgitár, ének) is játszott az LGT-ben.