Magyar csoda: baktériumokból festett ősz

Megosztás Tweet



Baktériumokból festettek őszi tájat magyar mikrobiológusok. A kompozíciót az Amerikai Mikrobiológiai Társaság versenyére is nevezik.

Vászon helyett Petri-csészét, festék helyett baktériumokat használtak a Synlab mikrobiológusai egy őszi táj megfestéséhez. A kompozíció Szijj Orsolya és Seres Anikó alkotása, akik az Amerikai Mikrobiológiai Társaság Agar Art nevű versenyére is benevezték a képet Winter is coming – Közeleg a tél címmel.

Közös kirándulásuk emlékét örökítették meg a Synalb mikrobiológusai, akik 18 Petri-csészéből álló, élő baktériumokkal festett képet készítettek. Szijj Orsolya és Seres Anikó nemcsak kollégák, jó barátok is, és egy idei közös őszi túrájukat idézték fel az élő kompozícióban Vogel Johnson táptalajon, Staphylococcus aureus baktériumtörzsekből.

„A képet hetekig terveztük fejben és papíron, ezután különféle táptalajokat és baktériumokat teszteltünk a színek tökéletesítéséhez. Az egyébként monokróm tenyészetnek – amelynek narancs alapszínét a táptalaj, feketéjét a baktérium, sárgáját pedig a fermentációs folyamatok adják – a 18 Petri-csészén átfutó kompozíció ad egy kis csavart” – mondta el Szijj Orsolya, a Synlab víz- és élelmiszer-vizsgáló laboratórium mikrobiológiai részlegének munkatársa.

Az alkotást az Amerikai Mikrobiológiai Társaság Agar Art nevű versenyére is benevezték, ahol a világ mikrobiológusainak kreativitását díjazza a szervezet. A nemzetközi verseny célja bemutatni, hogy a tudomány és a művészet nem is áll olyan távol egymástól, ezért a profik mellett amatőrök és gyerekek alkotásait is várják.

Sikoly – Héjja Andrea alkotása

Az ország legnagyobb laboratóriumában több baktériumművész is dolgozik, 2019-ben magyar népművészeti mintával Pöstényi Zita, a Synlab mikrobiológusa nyert közönségdíjat, kollégája, Héjja Andrea pedig Edvard Munch norvég expresszionista festő Sikoly című világhírű képét reprodukálta színes baktériumokból.

Pöstényi Zita alkotása

A Közeleg a tél című kompozícióra egy kedveléssel bárki szavazhat november 23-ig, hogy közelebb hozza a magyar alkotópárost a közönségdíjhoz: