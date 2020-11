Hogyan lett „űrlény” Kurt Vonnegut?

Megosztás Tweet



Mintha valóban egy másik világban, egy másik bolygón született volna Kurt Vonnegut, a 20. század meghatározó jelentőségű amerikai írója, aki ma 98 esztendeje, 1922. november 11-én látta meg a napvilágot az Egyesült Államok-beli Indianapolisban. Az író, akinek műveiben visszatérő elemként szerepelnek idegen civilizációkkal kapcsolatot tartó emberek vagy onnan érkező lények, származása és háborús tapasztalatai miatt is „idegenként” élt hazájában.

Születésekor, az 1920-as évek Amerikában még javában tartott a szesztilalom, hatályban volt a Volstead-törvény, ennek következtében New York és Chicago gengszterbandái, Al Capone és a hozzá hasonló jómadarak fénykorukat élték. Az oroszországi bolsevik puccs okán ekkor kemény intézkedésnek vetették alá a kommunistákat, az Egyesült Államok pedig megszállva tartotta Vlagyivosztokot és a britekkel közösen Arhangelszket. Népszerű volt a dzsessz, az 1929-es tőzsdekrachig fellendült a gazdaság – és a Ku-Klux-Klan –, korlátozták viszont közép- és kelet-, illetve dél-európaiak letelepedését.

Ekkora tehetjük az Egyesült Államokra annak filmjeiben, művészeti alkotásaiban máig nyomon követhető, időnként a kirekesztésig fajuló, elvakult németellenes hisztéria első, nagy hullámát. A német anyanyelvű lakosságot sokkhatásként érte az első és a második világháború után, a katonai szembenállás okán felújuló és megismétlődő gyanakvás és nyílt ellenszenv, ami – a történelmi okoktól eltekintve – különös, ha az Egyesült Államok mai területein élők származását vizsgáljuk meg, hiszen ennek alapján az ország területeinek túlnyomó többségén élnek német eredetű, természetesen ma már kizárólag az angolt beszélő polgárok. Tabutéma a mai napig az Egyesült Államokban élő, német nyelvű emberek elleni, korábbi kirekesztés, terror, megfélemlítés és üldözés: Sylvia Plath több versében és egy novellájában is megemlékszik nemzetiségű édesapjáról, akit súlyos üldöztetés ért származása miatt, ami az apa halálához is hozzájárult.

Ma az Egyesült Államokban közel 50 millióan tudnak német felmenőkről, de kis töredékük beszéli csak a nyelvet. Vonnegut apai nagyapja és apja is építész volt. Az önmagát pacifistának és ateistának valló család az első világháborúig eleven kapcsolatot ápolt az anyaországgal. Vonnegut apja mint harmadik generációs amerikai még németországi iskolákba járt és folyékonyan bírta a német nyelvet, akárcsak későbbi felesége, Kurt Vonnegut édesanyja. Bár a Vonnegutok otthonukban továbbra is németül beszéltek egymással, a legifjabb generáció – Kurt Vonnegut és nemzedéke – már meg sem tanulta a nyelvet. Maró iróniával ír Vonnegut nem egyszer édesapjáról, aki származását vállalva nem egyszer futott bele tragikomikus helyzetekbe.

Az ötös számú vágóhídon

Különös játéka, vagy talán rendeltetése a sorsnak, hogy, Vonnegut az 1944. december 22-én az ardenneki csata során amerikai katonaként német hadifogságba esett. Társaival együtt egy drezdai üzembe osztották be munkára, ahol kismamák számára készítettek tápláló malátaszörpöt. Itt – a szállásukul szolgáló vágóhíd pincéjében – lett tanúja és túlélője Drezda barbár, a lakosság ellen irányuló, a felbecsülhetetlen építészeti értékeket s az emberéleteket nem kímélő szőnyegbombázásának 1945. február 13-án, amelynek során a szövetséges brit és amerikai légierők porig rombolták a várost (majd, mint arról a megszámlálhatatlan mennyiségű, a hadviselő felek közül a szövetségesek erők katonáinak mély humanizmusát, míg a németek kegyetlenségét ki/túlhangsúlyozó amerikai háborús filmek egyike sem szól, az égő városból az Elba partjára menekülő lakosok ezreit, a nőket és a gyermekeket is, az alacsonyan szálló vadászgépekből legéppuskázták). A katonai szempontból jelentéktelen városban 135 ezren haltak szörnyet a szövetségesek öncélú terrortámadása következtében.

Meghatározó élménye és művészi ihlető forrása lett későbbi munkásságának a Drezdában átélt borzalom, az emberi gonoszság előidézte apokalipszis (Az ötös számú vágóhíd című regényének egyik fő motívuma). 1945. május 22-én Vonnegut, aki a háborúban majd az európai hadszíntéren a 106. Gyalogos Hadosztály felderítője volt, 1944. a Bíbor Szív kitüntetettjeként, őrvezetői rangban leszerelt.

„֨Háborúra emlékezve, úgy volna tán helyes, ha levetnők ruhánkat, kékre mázolnánk magunkat, és egész nap négykézláb járnánk, és röfögnénk, mint akár a disznó. Ez bizony jobban illenék az alkalomhoz, mint a fennölt szónoklatok, a zászlólengetés meg az olajozottan működő ágyú” – írja Macskabölcső című regényében.

Válságirodalom

Az író a háború befejeződése után hazatért, megnősült; három gyermeke született, 1957-től rákban elhunyt nővére három gyermekét is ő nevelte. A Chicagói Egyetem antropológiai szakán szerzett diplomát, ezután a General Electric óriásvállalat reklámosztályán dolgozott. Közben lankadatlanul írt és házalt műveivel a kiadóknál. Próbálkozásait 1952-ben koronázta siker, megjelent első regénye, az amerikai életforma gyilkos szatíráját adó Gépzongora.

Habár Vonnegut számára családi hagyomány volt a pacifizmus mellett az ateizmus is, Isten, s írásművében több helyen Jézus is kiemelt szerepet játszik: válaszokat keres az ember létének alapkérdéseire.

A kevéssé termékeny írók közé tartozott: tizennégy regényt, háromkönyvnyi elbeszélést, pár esszékötetet és visszaemlékezést írt, műveinek irodalmi értéke azonban kiemelkedő. Humanista (szekuláris humanizmus) világnézete, bölcs társadalombírálata, kritikus, de a kíméletlenségig őszinte egyénisége, szarkasztikus humora, sajátos hangulat- és világteremtő képzelete (például Kilgore Trout vagy a bokononizmus megformálása) vitathatatlanul a 20. századi irodalom legnagyobb hatású íróegyéniségei közé emelte. Ellenlábasai szerint alapvetően kommunisztikus, Amerika- és kereszténységellenes eszmeisége is felelőssé tehető a 20. század végi amerikai társadalom morális válságáért.

Legismertebb és világszerte legtöbb kiadást megért regényei a Macskabölcső, Az ötös számú vágóhíd és a Bajnokok reggelije. Magyarul megjelent valamennyi regénye, továbbá két-két önéletrajzi, elbeszélés- és esszékötete is. Több regényét ő maga illusztrálta hanyag vonalvezetésű, egyéni rajzaival.

A Vonnegut-írások nem szűkölködnek az önéletrajzi vonásokban. A Mesterlövész főszereplője, Rudy Waltz gyermekkora helyenként Vonnegut indianapolisi ifjúságát idézi. A Bajnokok reggelijében maga az író, Kurt Vonnegut is megjelenik, hogy felszabadítsa és szabad akarattal ruházza fel karaktereit. Regényeinek gyakori szereplője, az író Kilgore Trout némileg Vonnegut alteregója, de bizonyos vonatkozásokban édesapjáról mintázta karakterét. 1944-ben öngyilkosságot elkövetett édesanyja alakját idézi többek között a Bajnokok reggelijében szereplő Celia Hoover; műveiben általában szenvtelen, gyermekeiktől és a világtól elidegenedett anyák jelennek meg. Emellett több könyvében, különböző szerepkörökben megjelent második világháborús katonatársa és barátja, Bernard V. O’Hare is.

A kis Bokonon-versek és a nagyhatalmak

A Macskabölcső című regényében szerepel Bokonon, a cinikus ellenkultúra önjelölt prófétája és költője. aki egyik „költeményében” mintha korunk Amerikáját figurázná ki:

„Ó, miénk ez a föld,

ahol az élet gyönyöre eltölt

hol a férfi rettenthetetlen cápa

és tiszta nő,

és biztosra vehető,

hogy gyerekük beáll a dicsők csapatába.

San, San Lorenzo!

Mily gazdag és szerencsés sziget ez!

Szabad néped ellen

nem támad az ellen

mert látva őtet hátrál és ijedez.”

Munkássága, írásművészete termékenyítően hatott nemcsak Amerikára, de a világirodalomra is; számos munkáját magyarra is lefordították a diktatúra évei alatt, elhallgatva ugyanakkor az író kiállását a kommunista cenzúra ellen. Vonnegut dzsessz-rajongóként is kapcsolatot tartott a cseh ellenzékkel, ellátogatott Prágába és Brnóba (Brünn) is a kommunista diktatúra alatt, és kapcsolatot tartott a cseh ellenzékkel.

Az író, aki majd’ fél évszázaddal túlélte a háborút s a bombázásokat, évtizedekkel saját, 1984-es öngyilkossági kíséretét s a 2000-ben láncdohányzása miatt kiütött lakástüzet, végül nem úgy halt meg, ahogy egyik írásművekben vizionálta, egy Kilimandzsárónak ütközött repülőben, hanem igencsak hétköznapi módon: 84 évesen elesett, s agysérülése következtében rövidesen életét vesztette.