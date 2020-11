A kertészet állt a rajzpályázat középpontjában

Az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóinak a pályaválasztáshoz, a kertészeti szakma megismeréséhez kívánt segítséget nyújtani a Szép kertek folyóirat és a Nemzeti Agrárkamara (NAK) Hajdú-Bihar Megyei szervezete Kertész leszek, fát nevelek elnevezésű rajzpályázatával, amelynek díjátadóját csütörtökön tartották a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán.

Szólláth Tibor megyei NAK-elnök elmondta, a rajzpályázathoz örömmel csatlakoztak, hiszen a vidék megtartó erejének növelésében a kertészet is fontos szerepet játszik, és manapság gyakran felvetődik a kérdés, ki fog dolgozni 5-10 év múlva a mezőgazdaságban. Fontosnak nevezte azt is, hogy a rajzpályázaton keresztül is közelebb kerüljön a tanulókhoz a természet, és ezzel is segítsék pályaorientációjukat.

Tegdes László ötletgazda, a Szép kertek folyóirat főszerkesztője megemlítette, hogy a 22 éves folyóiratot ingyen juttatják el a közép- és felsőfokú mezőgazdasági szakirányú intézményekhez, amelyet szakirodalomként használhatnak. A megye 10 településének 17 iskolájából 74 pályamű érkezett. Közülük 6 rajzot díjazott a zsűri, valamint egy tanuló különdíjat kapott.

A címlapfotó illusztráció.