Különleges ősbemutatókkal készült a Studio5 zeneszerzőcsoport

Öt ősbemutató hangzik el a Studio5 zeneszerzőcsoport Quodlibet című koncertjén szombaton a budapesti Godot Kortárs Művészeti Intézetben – mondta Bella Máté zeneszerző,



A Quodlibet egy latin kifejezés, amelynek jelentése: ahogy tetszik. Olyan zeneművet jelöl, amelyben jól ismert dallamokat kombinál és sűrít össze az alkotója – mondta el Bella Máté zeneszerző az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette: az alkotócsoportnak – Bella Máté, Kutrik Bence, Solti Árpád, Szentpáli Roland és Virágh András Gábor – ez a hetedik tematikus koncertje, amelyet az új zene régi hangszerekkel szlogennel rendeznek meg, így a közönség olyan hangszereket hallhat, mint többek között a viola da gamba, a szerpent és a csembaló. Az esten megszólaló művek különböző kamaraformációkra készültek el. Az őt ősbemutatót egy szerző, Bartók Béla köti össze, mivel minden darab az ő műveire reflektál – fűzte hozzá.

Virágh András Gábor azt emelte ki, hogy azért is ígérkezik izgalmasnak az est, mert régi, azaz barokk hangszereken szólal meg a mai zene. Kíváncsiak ők maguk is, hogy az egyes zeneművek hogyan működnek a régi hangszereken, másrészt arra is, hogy az őt zenemű egymás után hogyan hat koncertélményként.

A koncerten Szentpáli Roland Barbaro, Bella Máté Fons (Forrás), Kutrik Bence Magis Gratis (Szabadabban), Virágh András Gábor Canticum avium (Madarak éneke) és Solti Árpád Noktaberrationes (Noktaberrációk) című darabja hangzik el.

A koncert a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ szervezésében valósul meg.

A címlapfotó illusztráció.