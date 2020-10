Az érzelmileg intelligens vezetés kilenc stratégiájáról jelent meg könyv

Az érzelmi intelligencia (EI) olyan képességek összességét jelenti, amelyekkel az ember felismeri és kezelni is tudja mind a saját, mind mások érzelmeit. A Pallas Athéné Könyvkiadó által most megjelentetett sikerkönyvben a szerzők, Cary Cherniss pszichológiaprofesszor és Cornelia W. Roche coach azt mutatják be, milyen hatalmas szerepe van az érzelmi intelligenciának, amikor a vezetőknek komoly nehézségekkel vagy jelentős lehetőségekkel kell szembenézniük. A könyv azokat az érzelmileg is ütőképes vezetési stratégiákat ismerteti, amelyek által leküzdhetők az akadályok, és sikerre vihetők a célok – olvasható a kiadó közleményében.