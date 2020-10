Ez lenne a zene jövője?

Megosztás Tweet



A közösségi médiában nem kell különös tehetség, hogy valaki nagy népszerűségre tegyen szert. Nincs ez más a zenében is, ahol önjelölt sztárokból elég sok van és még a legbugyutább számból is sláger lehet.

Már nemzetközi ismertségnek örvend a ghánai rapper Emmanuel Yeboah, akit rajongói csak Al Poyoóként ismernek, számolt be a BBC Africa.

G.O.A.T (Greatest of All Time rövidítése, ami magyarul minden idők legnagyobbja, de jelent kecskét is – a szerk) című „slágerét” már 1,5 millióan nézték meg YouTube-on. Elmondta, hogy tudatosan választotta dalához ezt a címet, mivel tisztában volt a G.O.A.T rövidítés jelentésével és azzal is, hogy ez kecskét is jelent, ezért a szövegében egy „maa”, bégetést is hozzátoldott az I am goat szófordulattoz.

Büszkén meséli, hogy Instagramon még a neves amerikai hip-hop sztár Snoop Dogg is hozzászólt egyik bejegyzéséhez. Az imidzs része, hogy félmeztelenül és láncokkal a nyakában, köztük egy dollárjeles aranyláncnak tűnő vastag lánccal lép fel előadásain.

Nem Al Poyoo az egyetlen, aki egy bugyuta dallal szerezz magának ismertséget. Az internet tele van hasonló történetekkel. Még 2013-ban robbant be a zenei világba az Ylvis nevű „banda”, melyet egy norvég testvérpár, Bard és Vegard Ylvisaker alkot. A The Fox – Mit mond a róka? című dalukat már közel egymilliárdan tekintették meg.

A dal elektronikus alapjának és humoros, mégis egyszerű dalszövegének köszönheti sikerét.

A toplistát mégis egy dél-koreai előadó vezeti. A PSY Gangnam Style című dala koreai dalszövege ellenére minden idők legnézettebb zenei videójává vált. Nyolc évvel megjelentése után már 3,8 milliárdszor tekintették meg a világon.