Megosztás Tweet



Tematikus rolleres városi sétákat indít az Iparművészeti Múzeum a Városliget környékén, a különleges programon elsősorban a 19. századi művészek házai ismerhetők meg, valamint érdekes történetek derülnek ki Budapest híres színészeiről, képzőművészeiről, iparművészeiről és íróiról – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

A Városligeti fasor és az Andrássy út környékét bejáró túrák nyomán megismerhetők az egykor a környéken élő hírességek Budapestje. A rolleres séta során az egyik legjelentősebb 19. századi polgári műgyűjtő, Ráth György otthonába is betekinthetnek a résztvevők, a szervezők bemutatják azt is, hogy milyen különleges tárgyakat gyűjtött és hogyan rendezte be a villáját – olvasható a közleményben.

Mint írják, az egyik első alkalommal, pénteken Joó Julianna művészettörténész és Cselovszki Zoltán építész, az IMM főigazgatója kalauzolja körbe a tematikus túrán résztvevőket. A sétához partnerük, a Rollguide biztosít elektromos rollereket, de lehet csatlakozni saját rollerrel, kerékpárral vagy akár gyalogosan is. A séta a Ráth-villa kertjéből indul.

A rendelkezésre álló rollerek száma korlátozott. A séták időpontjai: szeptember 13., szeptember 27., október 18., és november 22. A programon kizárólag előreváltott jeggyel lehet részt venni 14 éves kor felett – áll az összegzésben.

A címlapfotó illusztráció.