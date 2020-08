Többhetes programsorozattal pótolják Szombathelyen az elmaradt rendezvényeket

Megosztás Tweet



Augusztus 19-től szeptember 20-ig tartó kulturális programsorozattal, koncertekkel, filmvetítéssel, kiállításokkal, bábelőadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és gasztroprogramokkal pótolják Szombathelyen azokat a nyári nagyrendezvényeket, amelyek a koronavírus-járvány miatt elmaradtak.

Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere az Érezd Szombathelyt! elnevezésű programsorozatról tartott pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a város kulturális, turisztikai és művészeti szervezetek összefogásával kínál biztonságosan látogatható élményeket az érdeklődőknek.

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette: az ingyenes programsorozatot az Agora Szombathelyi Kulturális Központ, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., a Savaria Szimfonikus Zenekar és a Mesebolt Bábszínház közös gondolkodása, valamint Szombathely önkormányzatának anyagi támogatása teszi lehetővé.

Kis Barnának, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatójának ismertetése szerint augusztus 19-én a helyi Csónakázó-tó szigetén az államalapítás ünnepéhez is igazodva Beethoven István király-nyitányát adja majd elő a Savaria Szimfonikus Zenekar, ezen kívül népszerű klasszikusok, Weiner, Händel és Rossini műveinek részletei is szerepelnek a programban, de felcsendülnek Johann Strauss legismertebb dallamai is.

Horváth Zoltán, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója elmondta: tíz különböző helyszínen zajlanak majd a programok, egyebek között a mozi árkádsorában, a Történelmi Témaparkban, az Uránia udvarban, a Savaria Történelmi Karneválról ismert Zsidó udvarban, az AGORA Művelődési és Sportház udvarában és a Szimfónia Kávézó teraszán is lesznek események.

A kínálatban szerepel például augusztus 30-án Nika koncertje, szeptember 8-án az Energy Dance Team táncbemutatója, szeptember 11-én pedig úgynevezett „gasztromozit” rendeznek csokoládékóstolással egybekötött szabadtéri filmvetítéssel.

A címlapfotó illusztráció.