Átadták a Csillagösvényt

Magyarországon nem állt le a filmes élet a koronavírus-járvány miatt, az elmúlt hónapokban is azon dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak - mondta Káel Csaba szerdán a 10. születésnapját ünneplő budapesti Origo Filmstúdióban.

A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: újraindult a nemzetközi filmek forgatása Magyarországon, az Origóban jelenleg három nagy produkció, a Dűne, az UWOMT (The Unbearable Weight of Massive Talent), valamint a Birds of Paradise forog. Káel Csaba kiemelte: a Nemzeti Filmintézet a nemzetközi produkciók leállása idején a hazai filmek előkészítésén, pályázatok kiírásán dolgozott.

Az eseményen átadták a magyar filmesek előtt tisztelgő magyar Csillagösvényt, amelyre először kilenc Oscar-díjas neve került fel. Egyikük, Deák Kristóf, a 2017-ben győztes rövidfilm, a Mindenki rendezője felavatta a magyar vonatkozású Oscar-díjasok jelenleg 51 nevet tartalmazó falát. Megnyílt egy minitárlat is, amely Adolf Zukor és Andy Vajna emléke előtt tiszteleg.