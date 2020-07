Színvonalas szórakoztatás a Magyar Rádió Művészeti Együtteseitől

Színvonalas zenei élmények sorozatát ígéri a Magyar Rádió Művészeti Együttesei új ügyvezetője, Devich Márton. A szakember, aki egyben a Bartók Rádió csatornaigazgatója, augusztus 1-jétől tölti be az MRME ügyvezetői pozíciót is. Az MTVA a Művészeti Együttesek jövőjét a továbbiakban is garantálja.