Pedro Almodóvar a filmes, aki sosem hazudik

Almodóvar filmjei kegyetlenül őszinték önmagával és családjával szemben. Filmjeiben szinte obszcén pontossággal jelennek meg anyja és saját emlékei. Így filmjeinek nézői egyfajta voyeur-élményt is átélnek, amelyeket pszichológiai pornónak is tekinthetünk. Ő az a művész, aki a celluloidból faragja ki saját, retusálás nélküli önarcképét

Akár botrányhősnek is lehet nevezni Almodóvart, aki filmjeiben keresetlen őszinteséggel ábrázolja az emberi ösztönvilág és a magány legkülönbözőbb megnyilvánulási formáit. Filmjei mára többet jelentenek egyszerű provokációnál: a felszabadultság latinos dimenziót és dionüszoszi mámorát. Almodóvar életműve már most is klasszikusnak tartja a kortárs kritika, amit számos díjjal nyomatékosítottak az évtizedek során.

A spanyol Pedro Almodóvar 1949-ben született, a hetvenes években, Madridban egy független színházi társulathoz csatlakozott. Ekkor készítette első amatőr rövidfilmjeit is. Irodai és színházi munkája mellett novellákat írt és képregényeket alkotott. 1980-ban készült első filmje, a Pepi, Luci, Bom és más lányok a tömegből, ami nagy botrány okozott témaválasztásával, hiszen egy társadalmi tabukat átlépő írónő történetét mesélte el. 1984-ben forgatta a nemzetközi sikerű Áldott mélységek című alkotást, majd 1986-ban a Matador, ezt 1988-ban az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén követte. Az ezredfordulón a számos díjjal elismert Mindent anyámról, a Beszélj hozzá!, a Rossz nevelés és a Visszatérés című filmeket készítette. Az Oscar-díjat a legjobb idegen nyelvű film és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában nyerte el a Mindent anyámról és a Beszélj hozzá! című filmjéért.

Almodóvar férfi létére bizonytalan a férfiakkal, a férfiassággal szemben. Filmjeiben gyakori mozzanat, kiindulópont a férfi- és apagyilkosság, illetve előfordul, hogy férfiakat, megfosztva férfiasságuktól transzneműként, paródiaszerűen ábrázolja. Almodóvar pszichológiai érdeklődését jelzi az anyai figurák szexualizálása is.

A rendező, Pedro Almodóvar a Megszakadt ölelések című filmjének bemutatóján, Madridban 2009. március 13-án. Forrás: MTI/EPA/EMILIO NARANJO

Almodóvar olyan világsztárokkal dolgozik rendszeresen együtt, mint Antonio Banderas vagy Penelopé Cruz, akiket filmjeivel beemelt a hollywoodi sztárok világába. A Kötözz meg és ölelj! című film apropóján elmondta:

Imádok olyan színészekkel dolgozni, mint Antonio, aki teljes mértékben intuitív, testi, természetes, mint egy vadállat.

Ezen a nyáron „Pedro Almodóvar, a fenegyerek” címen rendezői retrospektív sorozattal lepjük meg a Duna TV nézőit. Több kiemelkedő, meghökkentő filmalkotását mutatjuk be szombat és vasárnap esténként: Kika, Titkom virága, Rossz nevelés, Beszélj hozzá!, Volver és a Julieta.

Életműve ellentmondásos, sokszor zavarbaejtően személyes és őszinte, de a filmszerető közönség számára megkerülhetetlen. Hosszú évek után a magyar közönség is találkozhat a televízió képernyőjén, a Duna TV műsorában a spanyol mester műveinek legjavával.