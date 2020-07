Gregor Józsefre emlékeznek Szegeden

Megosztás Tweet



Születésének 80. évfordulóján Gregor József operaénekesre emlékeznek Szegeden, augusztus 8-án – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A jubileum alkalmából a városháza udvarán rendeznek gálakoncertet, amelyen olyan művészek lépnek föl, akik egykor együtt dolgoztak az operaénekessel, illetve sokat tanultak a művésztől. Az est kiemelt fellépője Rost Andrea lesz, mellette Gál Erikát, Vajda Júliát, Cseh Antalt, Gábor Gézát, Szvétek Lászlót és Vághelyi Gábort hallhatja a közönség. Az estet Toronykőy Attila rendezi, zongorán Harazdy Miklós működik köre. Délután a Dóm téri Nemzeti Emlékcsarnokban megkoszorúzzák Gregor József mellszobrát, Bánvölgyi László alkotását.

Gregor József 1940. augusztus 8-án született Rákosligeten. Énekére a helyi katolikus templomban figyelt fel egy zenetanár, aki rávette, hogy menjen felvételizni a konzervatóriumba. 1957-től a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola növendéke volt, amelyet otthagyott, felvették a Zeneművészeti Főiskolára, de azt is otthagyta. 1959 és 1963 között a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének énekkarában énekelt.

Szegedre 1964-ben Vaszy Viktor hívására szerződött, 1976-tól a budapesti Operaház állandó vendégművésze, 1987-89-ben a győri Kisfaludy Színház magánénekese, ezután 1992-ig a szegedi operatársulat igazgatója volt. Csodálatosan kiegyenlített hang, mély átélés és nagyszerű karakteralakítás jellemezte minden fellépését. A repertoár minden nagy basszusszerepét énekelte, de óriási sikerrel alakította Verdi Falstaffjának címszerepét is.

Európában és Észak-Amerikában is sokszor vendégszerepelt, énekelt a milánói Scalában és a New York-i Metropolitan Operában is. Utolsó szerepe is a csongrádi megyeszékhelyhez kötődik, a Csárdáskirálynő Leopold Mária hercegét játszotta a szabadtéri játékok színpadán 2005-ben. 2006. október 27-én hunyt el Szegeden.