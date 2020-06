Drónok a porondon: Új produkciók a Richter Flórián Cirkuszban

Megosztás Tweet



Július elsejétől augusztus végéig tartanak az előadások Zamárdiban, július 10-én és 11-én, a cirkuszok éjszakáján kibővített műsorral, 3-3,5 órás produkcióval készülnek.

Drónok a porondon címmel mutat be új produkciót a Richter Flórián Cirkusz szerdától Zamárdiban, az előadásról Richter Flórián cirkuszigazgató beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.



Elmondta: a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat követően július elsejétől ismét várják vendégeiket augusztus végéig Zamárdiban a hét éve megszokott helyen, minden héten keddtől szombatig. Hozzátette:

július 10-én és 11-én, a cirkuszok éjszakáján kibővített műsorral, 3-3,5 órás produkcióval készülnek.

Műsorszámaik közül kiemelte: egyik produkciójukban 10-12 ledes kivilágítású drónt reptetnek majd különböző formációkban a sötétben, élőzenei aláfestéssel.

Richter Kevin tíz tagú csoportjával a világ legjobb lovasakrobata műsorát mutatja be, a Flying Michaels légtornászai a kupolában triplaszaltóznak majd, de dél-amerikai bohóc és kutyarevü is szerepel a programok közt. Megújítják saját előadásaikat is, a lovas szabad idomítás bemutatójában a lovakon ledes látványelemek lesznek – mondta.

Richter Flórián szerint

az utóbbi pár évben a cirkuszművészet Magyarországon reneszánszát éli.

Arról is beszélt, hogy meghívást kaptak 2023-as a Monte Carló-i cirkuszfesztiválra.

