A nyári szezon idén kitolódik szeptember közepéig

Augusztusban több fesztiválon és közösségi zenés-kulturális eseményeken is részt vehetünk a Balaton körül.

Lobenwein Norbert, a Nagyon Balaton főszervezője a Duna Balatoni nyár című műsorában elmondta, idén nyáron sem maradunk fesztiválok, kulturális, zenei események nélkül, hiszen augusztus folyamán megszervezik a B my Lake fesztivált, illetve a Nagyon Balaton keretén belül is megtartanak több eseményt is.

Hozzátette, idén sokak kívánsága is teljesül, hiszen szinte szeptember közepéig kitolódik a nyári szezon a Balaton környékén, köszönhetően annak, hogy sok rendezvényt augusztus 15-e utánra halasztottak.

Kitért arra is, hogy már lehet szavazni arra, hogy idén ki kapja a Petőfi Zenei Díjat. Elmondta, tizenkét kategóriában adnak majd át díjakat, ezek közül már néhány kategóriának ismertek a győztesei, Az év dala címet például Orsovai Reni és Rácz Gergő Mostantól című dala nyerte.

A beszélgetés végén azt is elmondta, több mint száz fesztivál- és klubszervezővel közösen indította el márciusban a Maradj otthon! Fesztivált. Hozzátette, az online fesztivállal az volt a céljuk, hogy kedvelt, ismert embereken keresztül biztassák az embereket arra, hogy maradjanak otthon. A különleges fesztivál népszerű volt, hiszen naponta több mint százezren követték az eseményeket – fűzte hozzá.

