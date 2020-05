Megosztás Tweet



Országossá vált a Mozgó Könyvek közhasznú kezdeményezése, miután elérhetővé tették online a könyves szekerek kínálatát, köztük ingyenes műveket is – írja csütörtökön a Magyar Hírlap.

Boda István, a szekereket üzemeltető Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke a lapnak elmondta, a fejlesztéseket már novemberben elkezdték, azért, hogy ha rossz idő esetén zárva kell tartani a szekereket, online is elérhető legyen a kínálat. A koronavírus-járvány miatt felvásárlással jelenleg nem foglalkoznak, de adományokat továbbra is fogadnak a megfelelő óvintézkedések betartása mellett.

A szervezet a néhány száz forintért beszerezhető klasszikusok mellett ingyen ifjúsági regényeket és kötelező olvasmányokat is elérhetővé tesz, és egy újabb kampányba is belevetette magát: a nulla forintos könyveikből idősotthonok lakóinak ajándékoznak. Az ötletet a II. kerületi önkormányzat vetette fel, de fel akarják venni a kapcsolatot további önkormányzatokkal is, hogy segítsenek eljuttatni a könyveket szociális intézményekbe. Országos kampányban gondolkodnak – mondta Boda István, aki arról is beszélt, következő céljuk, hogy elérjék a külhoni magyarokat is.

A címlapfotó illusztráció.