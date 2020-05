Elindult a Balaton első szabadidős-térképe

Az idei év több szempontból is mérföldkő, nem csak Magyarország számára, de világszerte. A kialakult, globális egészségügyi helyzet rengeteg szektor életét nehezíti meg, így a turizmus is több szempontból érintett: ugyanúgy sújtja a nyaralni kívánókat, mint a szolgáltatókat. Ebben a nehéz időszakban nyújthat segítséget a Move in Balaton (MiBo), az ország első, Balaton környékére fókuszáló szabadidős-térképe – írta sajtóközleményében a MiBo.