Pénzjutalommal díjazza az Együtt a versben! díjazottját az Anyanyelvápolók Szövetsége

Az Együtt a versben! című költészeti pályázatra több mint ötezer pályázó küldte be alkotásait.

Lezárult az Együtt a versben! című költészeti pályázat, amelyet a Kossuth Rádió és a Magyar Írószövetség közösen indított útjára. Összesen 5088 email érkezett, akadt olyan levél is, amelyben hat-nyolc költeményt is küldtek a pályázók.

A díjazottaknak százezer forintot ajánlott fel az Anyanyelvápolók Szövetsége.

Juhász Judit, a szövetségének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az emberek megmutatkozási vágya is kitetszik abból, hogy ennyien jelentkeztek a pályázatra. Hozzátette, az is kiderült, egyre többen szeretnék megmutatni, hogy mennyire választékosan is ki lehet fejezni érzéseinket, vágyainkat a magyar nyelv segítségével.

Elmondta, az Anyanyelvápolók Szövetségének is az egyik legfonottabb célja, hogy az igényes, tudatos nyelvhasználatot fejlessze a fiatalokban, illetve az is, hogy a közösségben megélt élményekkel bizonyítsa be számukra, hogy választékosan beszélni igazi örömforrás. Éppen ezért is döntöttek a díjazottak támogatása mellett.

Úgy véli, azok, akik beneveztek a versíró pályázatra, azok szeretnének többet felmutatni abból, amit örökségként kaptak szüleiktől, nagyszüleiktől, be szeretnék bizonyítani, hogy a magyar nyelv segítségével bármilyen érzés, fogalom, élethelyzet leírható – mondta.

A címlapfotó illusztráció.