Egyre népszerűbbek nemzeti parkjaink

Megosztás Tweet



Magyarország területén tíz nemzeti park található.Fejlesztésük kiemelt szerepet kapott a jelenlegi európai uniós ciklusban. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár szerint az ökoturisztika is kiemelten fontos, általa a lakosság megnyerhető a természetvédelem ügyének, ezért is különített el közel nyolcmilliárd forintos forrást a kormányzat az ökoturizmusra.

Természeti élőhelyek óvása, gyermekek környezeti nevelése, bemutató helyek üzemeltetése – csak három példa arra, hogy milyen feladatokat látnak el a nemzeti parkok. Magyarország területén tíz található, és mindegyiket egy-egy igazgatóság működteti. A hortobágyit negyvenhét éve, az Őrségi Nemzeti Parkot pedig tizennyolc éve alapították.

Több beruházás is megvalósult

Az elmúlt években több ezer hektáron valósultak meg beruházások a természetvédelmi területeken.

Rácz András környezetügyért felelős államtitkár az M1 Kék bolygó című műsorában elmondta, „ebben az uniós ciklusban, amely 2020-ban zárul, mintegy 38 milliárd forintot tudtunk elkölteni természetvédelemre. Ebből

a 38 milliárd forintból mintegy 92 projekt valósult meg a nemzeti parkokban, és mintegy százezer hektáron javult a természeti környezet állapota is”.

A megfelelő állapotú természeti környezet sok élőlénynek nyújt otthont. Ezenfelül a klímaváltozás elleni küzdelemben is nagy segítség valamennyi jó állapotú terület, legyen az erdő, legelő vagy éppen vizesélőhely.

Az ökoturisztika fellendítése kiemelten fontos

Rácz András kiemelte, a 92 projekt nagy része az élőhely-rekonstrukcióra koncentrált. Ennek köszönhetően éppen a közelmúltban kapott új természetvédelmi státuszt a Duna–Ipoly Nemzeti Park területén található ritka dunai szigetcsoport, a Táti. Magyarországon együttesen immár 850 ezer hektárt tesznek ki a természetvédelmi oltalom alatt álló területek.



Elmondta, az ökoturisztika is kiemelten fontos, mivel ezáltal a lakosság megnyerhető a természetvédelem ügyének, ezért is különített el a kormány közel nyolcmilliárd forintnyi forrást az ökoturizmusra.

Nőtt az érdeklődés a nemzeti parkok szolgáltatásai iránt

Magyarország nemzeti parkjainak szolgáltatásai iránt nagymértékben nőtt az érdeklődés az elmúlt évtizedben. Rácz András szerint éves szinten legalább 1,6 millió regisztrált látogató keresi fel a bemutatóhelyeket. Hozzátette, ez

az elmúlt tíz év viszonylatában mintegy 25 százalékos növekedést jelent.

A mintegy kétszáz ökoturisztikai bemutatóhely és intézmény felét valamelyik nemzeti park igazgatóság működteti. Egyebek mellett a környezeti nevelésben is fontos szerepet kapnak ezek a helyszínek. Éppen ezért a megújításuk, korszerűsítésük kiemelt feladata a hazai természetvédelemnek. Érdekesség, hogy

a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékei bizonyulnak a legvonzóbbnak az ökoturisták körében.

Az egyik legértékesebb, kiemelt jelentőségű természeti kincs a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkban a Tapolcai-tavasbarlang. Nagyon népszerű a néhány éve átadott interaktív, főként a környezeti nevelést támogató látogatóközpontja is. Idén újabb beruházások várhatók itt és a régióban egyaránt.

Azt is elmondta, a most elinduló projekt négyszázmilliós európai uniós beruházás, ami négy helyszínre koncentrál, ebből három helyszínen (a Salföldi major, a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont, illetve a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely) a már meglévő működő objektum fejlesztését végzik el, illetve épül egy teljesen új látogatóközpont is.

A címlapfotó illusztráció.