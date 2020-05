Megosztás Tweet



Budapest XXI. kerülete Csepel, a főváros egyik legváltozatosabb területe, amelynek egyaránt van kertvárosias, falusias, vízparti, illetve lakótelepi és ipari városrészei. A kerület a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik se Budához, se Pesthez.

A Csepeli szabadkikötő (Fotó: MTI/H. Szabó Sándor)

Hossza 48 kilométer, szélessége 6–8 kilométer, területe 257 négyzet kilométer. A sziget részben Budapesthez, jelentősebb részben Pest megyéhez, déli csücskében kis részben Bács-Kiskun megyéhez és Tasshoz tartozik. Furcsa, de egyáltalán nincs az az érzése az embernek, hogy szigeten van, ha Csepelre érkezik. Pedig a Duna körbefonja, de hogy ekkora méretű szárazföld, és, hogy HÉV jár egészen Ráckevéig, erősen feledteti az érzést, hogy itt bizony végig víz veszi körül.

Nem mutat egységes képet a sziget. Egyértelműen érezhető még Budapest közelsége, a budapesti agglomeráció, és ahogy megyünk délebbre, ott egyre inkább a vidéki Csepel-sziget tárul elénk – mondta Gere Ágnes, a szigetszentmiklósi Kis-Duna mente menedzsere az M1 Itthon vagy! című műsorában.

Hozzátette, nagyon változatos képet mutat, és ezért érdemes a Kvassay-zsiliptől a Tassi-zsilipig, akinek van rá lehetősége, akár kenuval is felfedezni többnapos túra keretében.

A szárazulat legnépesebb települése Észak-Csepelen található,

Szigetszentmiklós és Budapest XXI. kerülete szinte már össze is ér.

Szigetszentmiklós valóban a Csepel-sziget legnépesebb települése. Itt ipartörténeti emlékeket találunk inkább, a lakihegyi adótornyot és a Csepel Autó Gyártmánymúzeumot, de természetesen a Kis-Duna is mindenkinek sportolási és rekreációs lehetőséget nyújt – tette hozzá.

Mintegy 314 méter a lakihegyi adótorony

A lakihegyi adótorony 280 tonnájával és 314 méterével gigantikus alkotás. Az ipari műemléket 1933-ban építették. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok a feszítőköteleket felrobbantották, két évvel később a szerkezet „újra az ég hasát cirógatta”.

Szigetszentmiklós másik híres vasa, vagy inkább vasai, a Csepel Autógyárban készültek. A jellegzetes formájú tehergépjárművek több nemzetközi autóversenyen is dobogós helyen végeztek. Érdekesség, hogy a gyár első igazgatója Bíró Ferencné, született Katz Eugénia Moszkvában végzett gépészmérnök volt, akit nemcsak pozíciója tett nevezetessé, hanem az is, hogy ő volt Rákosi Mátyás testvérének, Bíró Ferencnek a felesége.

A lakosság 73 százaléka református volt

A török kiűzése után rengeteg nemzetiség, nép érkezett a Csepel-szigetre és a magyarok egy része elhagyva az eredeti lakóhelyét, átköltözött Makádra. Az 1700-as években készült kimutatások szerint a lakosság 73 százaléka református volt.

A történelem oly sok színt, szokást, nyelvet gyúrt itt össze az elmúlt ezer évben, hogy térképész legyen a talpán, aki Csepelt etnikai összetétele alapján akarná megszerkeszteni. Itt aztán jól megfért egymás mellett a kun, a szerb, a német, az olasz, a horvát, a magyar.



A honfoglalás idején magyar törzsek telepedtek le Csepel-szigeten. Honfoglaló magyarok, kunok éltek itt, alkottak telepeket abban az időben. Ezt az egységét végül is megőrizte egészen a 15. század közepéig, amikor a török terjeszkedése miatt a Balkánról, az al-dunai Keve városából, amely a Magyar Királyság része volt, a szerb családok elmenekültek. I. Ulászló király adott letelepedésre engedélyt 1440. október 10-én kelt oklevelében ezeknek a szerb családoknak, hogy a Csepel-szigeten a hajdani Ábrahámtelke közelében alkossanak települést.

A hajdani Ábrahámtelke Ráckeve elődje,

mai elnevezését a kereskedelemmel foglalkozó kevei szerbekről, a rácokról kapta. Később, a török kiűzése után a Csepel-sziget szinte teljesen elnéptelenedett.

A munkaerő jelentékeny részét a svábok jelentették, akik új színt vittek a már egyébként is meglehetősen kevert etnikumú sziget életébe.

A Csepel-sziget déli részén található 300 lelket számláló Lórév község azért is érdekes település, mert ahogy a neve is mutatja, az a hely, ahol a királyi ménest úsztatták a Dunán. A település arról is nevezetes, hogy túlnyomórészt máig szerb anyanyelvűek lakják. A falu határában, az ártérben a Zichy-kápolna látványa nyugalmat sugároz és szolid mosolyt csal az arcra, a romantikus környezet azonban véres esemény emlékét rejti. 1848. szeptember 30-án itt akasztották fel gróf Zichy Ödönt, Fejér megye főispánját.