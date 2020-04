A pozsonyi prímási palota több történelmi esemény helyszíne is volt

Megosztás Tweet



Pozsony sokáig a magyar történelem egyik legfontosabb városa volt. A prímási palota több történelmi esemény helyszíne is volt, itt írták alá a pozsonyi békét, és 1848. április 11-én a neves áprilisi törvényeket is. Itt zajlott az utolsó rendi országgyűlés, Haynau ebben a palotában írta alá az 1848-as szabadságharc főtisztjeinek halálos ítéletét. És Széchenyi István itt ajánlotta fel egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására.

A pozsonyi vár (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Duna két kis patak összefolyásából ered a németországi Fekete-erdővel borított hegységben, ahonnan méltóságteljesen kanyarog hét országon és háromezer kilométeren át, majd végül a Fekete-tengerbe ömlik. Útja során lenyűgöző tájakkal és partjára épült mesebeli településekkel, városokkal „találkozik”.

Sok magyar nemesnek volt érdekeltsége Pozsonyban

Pozsony, vagy ahogy szlovákul hívják Bratislava, sokáig a magyar történelem egyik legfontosabb városa volt. Három ország, három kultúra hatott rá, így karakterében őrzi a magyar, a német és a szláv hagyományokat.

Brogányi Mihály idegenvezető az M1 Itthon vagy! című műsorában elmondta, Pozsonyt gyakran Sopronhoz hasonlítják. Ez annak is köszönhető, hogy az évek során sok kölcsönhatás érte a két települést, hiszen mindössze hetven kilométerre fekszenek egymástól. Hozzátette, voltak családok, amelyeknek mindkét városban voltak érdekeltségei.

Pozsonyban volt például

rezidenciája az Esterházyaknak, a Batthyányaknak, a Grassalkovichoknak.

Mozart, illetve Haydn egyes műveit is Pozsonyban mutatták be először. Ezenkívül Bartók Béla is itt járt iskolába és tanult zenét Erkel Ferenc fiától, Erkel Lászlótól.





A Szent Márton-dóm tetejét a Szent Korona mása díszíti

Ahogy a középkori városok jelentős részét, Pozsonyt is városfal vette körül. Mára ebből nem sok maradt, mert ahogy a város terjeszkedni kezdett, a falat elbontották. Egyedül a Szent Márton-dóm mellett látható még egy körülbelül száz méter hosszú falmaradvány.

A Duna partjára épült város impozáns gótikus temploma a Szent Márton-dóm, amelynek nyolcvanöt méter magas toronycsúcsát kereszt helyett a Szent Korona százötven kilós, aranyozott mása díszíti. Nem véletlenül, ugyanis

1563 és 1830 között tizenegy magyar királyt és nyolc magyar királynét koronáztak meg a dómban.

Ez alól csak ritkán tettek kivételt, például a nagy, pusztító pestisjárvány idején.

A pozsonyi vár egykor Magyarország nyugati kapuját védte

A pozsonyi vár Luxemburgi Zsigmond idejében gótikus stílusjegyeket mutatott, majd Habsburg Ferdinánd reneszánsz palotává alakíttatta. A várkastély a 18. században nyerte el barokk-rokokó stílusát. A vár egy, a Duna szintje feletti, száz méter magas dombra épült, és egykor Magyarország nyugati kapuját védte. Ha szemben állunk a várral, bal kéz felől láthatjuk a koronaőrző tornyot, ahol Buda elfoglalása után a Szent Koronát őrizték 1552-től 1784-ig. A vár teraszán a Duna lenyűgöző látványa fogad, a négyzet alaprajzú várudvarba besétálva pedig egy kutat találhatnak a látogatók.

A víznek fontos szerep jutott a magaslaton is. Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke elmondta, elég nehézkes volt a pozsonyi vár ivóvízellátását biztosítani a századok folyamán. Hozzátette, egy időben úgy oldották meg, hogy szamarak vontatta szekérrel hordókban hordták fel a vizet a várkastélyba. Kempelen Farkas volt az aki, egy áthidaló megoldással állt elő, egy olyan szerkezetet készített, amivel nagy mennyiségű vizet lehetett feljuttatni, illetve víztartályokban tartani a pozsonyi várhegyen.

A prímási palota több történelmi esemény helyszíne is volt

Pozsony belvárosában lépten-nyomon magyar történelmi emlékeket találunk. A mohácsi vész és az ország három részre szakadása után a legfontosabb hivatalok Pestről Pozsonyba költöztek. Így került ide a Magyar Királyi Kamara, Magyarország legfelsőbb pénzügyi szerve is, amelynek épületében 1802 és 1848 között a magyar országgyűlés alsóháza ülésezett.

A prímási palota (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A prímási palota mai épületét Batthyány József hercegprímás, esztergomi érsek építtette 1780 körül. Ez Pozsony alighanem legszebb klasszicista épülete, ráadásul tükörterme fontos történelmi eseményeknek is helyt adott.

Itt írták alá a pozsonyi békét és 1848. április 11-én a neves áprilisi törvényeket is. Itt zajlott az utolsó rendi országgyűlés,

Haynau ebben a palotában írta alá az 1848-as szabadságharc főtisztjeinek halálos ítéletét. De Széchenyi István is itt ajánlotta fel egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására.

Mosonmagyaróváron szinte minden a vízről szól

Európa második legnagyobb folyama, a Duna közel háromezer kilométer hosszú, s noha Magyarországon csupán 417 kilométer hosszú, Magyarország területéről minden egyes patak és folyó vizét begyűjti. Így folyik egyik ágába, a Mosoni-Dunába a Lajta is.

Kevés városnak adatik meg, hogy kenuval lehessen átevezni belvárosának régi házai között, romantikus hidak alatt: néhol vadvízhez hasonló zúgókon keresztül. A kenuból nézve Mosonmagyaróvár is teljesen más perspektívába kerül, gyakran még a helyiek is rácsodálkoznak, ha beneveznek egy kenutúrára.

Ha vízre szállunk, a Szigetköz megmutatja valódi arcát, és feltárul az érintetlen természet. A nádasok mélyén vadkacsák, szárcsák, vízityúkok rejtőznek, de hosszabb hajóúton találkozhatunk gémmel, bakcsóval és jégmadárral is. A természetes erdőtársulás fái errefelé a tölgy, a kőris, a szil, és egy nagy becsben tartott cserje is van itt:

a gyűrűfa, amely a hagyományos építkezés legfontosabb eleme a Szigetközben.

Ebből készülnek a kerítések, a védőgátak vesszőfonatai, és ezzel szorítják le a nádtetőkön a nádkévéket.

Szombath Tibor, a Parti csárda házigazdája elmondta, a gyűrűfát örökfának is nevezik. Hozzátette, a különlegessége, hogy a víz és a meleg hatására szinte üvegesre keményedik, és hosszú évtizedekig tartja a nádat a tetőn.